TRANSPORTE PÚBLICO
Metro de Madrid: cortes, estaciones cerradas y refuerzos este 9 de junio por la visita del Papa León XIV
Los autobuses de la EMT y el servicio público de bicicletas Bicimad continuarán siendo gratuitos durante la joranda aunque algunas líneas en dirección a Ifema podrían verse afectadas
La visita del Papa León XIV a Madrid llega hoy a su fin con una última jornada que tendrá como principales escenarios Ifema Madrid, donde el pontífice se reunirá con los voluntarios a las 10:20 horas, y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde su santidad partirá hacia Barcelona en un vuelo previsto para las 11:10 horas de la mañana.
Así, con motivo de estos últimos desplazamientos, algunos accesos a Ifema y al aeropuerto podrían verse afectados. Metro Madrid ya ha anunciado que reforzará su servicio hasta en un 25% entre las 8:00 y las 11:00 en la línea 8. Asimismo, varias líneas de la EMT podrían registrar alteraciones en sus recorridos durante la mañana. Las líneas afectadas serán: 73, 104, 112, 120, 122, 153, 165, 166, 171, SE709, y T11.
Aumento de hasta un 75% de trenes en siete líneas de Metro
En una jornada en la que muchos trabajadores volverán a sus puestos de trabajo y oficinas, Metro de Madrid ha previsto un incremento de hasta un 75% del número de trenes en circulación entre las 16:30 y las 23:00 horas del día de hoy. De esta forma, cerca de 42 trenes adicionales ofrecerán servicio a los ciudadanos y asistentes que regresen a sus lugares de origen tras la visita del papa o que decidan seguir disfrutando de la capital durante el día de hoy. Las líneas reforzadas para absorber el aumento de desplazamientos serán: 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10.
EMT y Bicimad continuarán siendo gratuitos durante la jornada
Para evitar el uso del vehículo privado y continuar fomentando el uso del transporte público, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que a lo largo de la jornada de hoy, los autobuses de la EMT y el servicio público de bicicletas Bicimad continuarán siendo gratuitos. Fomentando otras alternativas de movilidad, el consistorio pretende evitar escenas como las vividas durante el fin de semana cuando miles de conductores permanecieron atrapados durante horas en las principales entradas de la capital.
Desde el Gobierno municipal también han pedido colaboración ciudadana y recomiendan la planificación de los desplazamientos consultando las incidencias de tráfico y transporte antes de salir de casa. Si es posible, el Ayuntamiento también insta a los madrileños a optar por el teletrabajo.
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