MADRID
Más Madrid pide explicaciones por los cambios en el agua y la Comunidad asegura que "se está solucionando paulatinamente"
La oposición pide la comparecencia del consejero de Medio Ambiente y la del consejero delegado de Canal de Isabel II mientras el Gobierno regional mantiene que ya hay "muy pocos avisos"
El agua de los grifos de varios municipios madrileños no sabe ni huele como siempre. En los últimos días, vecinos de distintas zonas han trasladado cambios en el sabor y el olor del agua, una situación que ha llevado a Más Madrid a pedir explicaciones en la Asamblea y a la Comunidad de Madrid a insistir en que el suministro sigue siendo "potable y apto para el consumo".
Más Madrid ha solicitado la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y del consejero delegado del Canal de Isabel II para que expliquen qué ha ocurrido. La formación ha registrado además una batería de preguntas parlamentarias para conocer qué decisiones se han adoptado desde el Canal y si ha habido cambios en la gestión del abastecimiento que puedan explicar esta situación.
Más Madrid considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no puede "despachar este asunto como si nada" al tratarse de un servicio básico. "Están deteriorando hasta el agua de Madrid, de la que nos sentimos tan orgullosos", denuncian desde la formación, a través de que reclama transparencia para evitar bulos, alarmas innecesarias y aclarar tanto la calidad del servicio como su gestión.
"Potable y apta para el consumo"
La Comunidad de Madrid mantiene la misma versión trasladada este lunes y atribuye el episodio a "una maniobra realizada en una de nuestras potabilizadoras", tras la que "los usuarios de algunos municipios pueden haber percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos".
Fuentes autonómicas insisten en que no existe riesgo para la salud. "El agua sigue siendo potable y apta para el consumo", recalcan. Según la Comunidad, el Canal de Isabel II está llevando a cabo "actuaciones en la red de distribución para eliminar el sabor y olor atípicos", unos efectos que, aseguran, "están solucionando paulatinamente".
"La respuesta es la misma", indican este martes desde la Consejería de Medio Ambiente, que añaden que "ya apenas hay avisos". Las mismas fuentes precisan que "Ya hay muy pocos avisos de calidad y se sigue purgando en las zonas de las que se siguen recibiendo incidencias".
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