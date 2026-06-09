Más Madrid lleva a la Fiscalía la mina de sepiolita en las lagunas de Ambroz

Más Madrid ha formalizado este martes una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid contra la reactivación de la explotación de sepiolita en las lagunas de Ambroz, un espacio natural de 512 hectáreas situado entre Vicálvaro y San Blas-Canillejas. El escrito, firmado por la portavoz municipal, Rita Maestre, pide investigar posibles delitos contra el medio ambiente y una posible prevaricación en la autorización de la prórroga minera concedida a Tolsa.

La denuncia sostiene que la Comunidad de Madrid permitió el reinicio de la actividad con informes ambientales caducados o desactualizados, sin incorporar los estudios recientes que acreditan la biodiversidad del enclave. Según Más Madrid, las obras comenzaron el 1 de junio con movimientos de tierra, tala de árboles y trabajos en el perímetro de la laguna.

“Ayuso y Almeida han decidido sacrificar un ecosistema único por una mina de sepiolita”, denuncia en un audio el edil José Luis Nieto, que acusa a ambas administraciones de actuar “a toda prisa” y de obviar los informes sobre la riqueza natural de Ambroz. Según Nieto, los trabajos inciiados ya han causado daños en plena época reproductora: “Crías de conejos sepultadas, aviones zapadores que abandonan sus nidos y especies protegidas por el Convenio de Berna destruidas”.

El escrito remitido a Fiscalía alerta de la afección a especies como el avión zapador, catalogado como vulnerable en la región, además de aves como la collalba gris, el escribano triguero, la cogujada común o la curruca cabecinegra. También recuerda que el inventario elaborado por entidades conservacionistas contabilizó más de 1.800 especies en la zona.

Más Madrid vincula además la defensa de Ambroz con el Corredor Verde del Este y el Bosque Metropolitano, proyectos en los que organizaciones vecinales, ecologistas y el propio grupo municipal llevan más de un año trabajando. “Almeida ha evitado proteger este entorno. Por eso hemos acudido a la Fiscalía”, apunta el concejal de la oposición.

El concejal ha concluido que el Partido Popular “tendrá que explicar ante la justicia por qué ha elegido la mina antes que la naturaleza, antes que los vecinos y antes que el futuro verde de esta ciudad”. Ahora será la Fiscalía la que decida si abre diligencias para investigar las autorizaciones y los daños denunciados en uno de los enclaves naturales más singulares del este de Madrid.