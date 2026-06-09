Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación

La maquinaria que empezó a operar este lunes en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, para arrancar los trabajos de construcción de un memorial ha amanecido con diversas pintadas como “el Valle no se toca”, “Franco” o “viva España”, según han constado desde Patrimonio. Se trata de maquinaria de sondeos y penetrómetros para realizar los estudios geotécnicos previos a las obras que convertirán el mausoleo franquista en un espacio de memoria democrática. Una toma de datos imprescindible para la elaboración del proyecto.

Las máquinas afectadas ya se han trasladado a taller a peritar para valorar el coste de los daños. Según fuentes del Ejecutivo no se ha puesto denuncia todavía. Sí se ha avisado a la Guardia Civil, que ha realizado una inspección ocular de la zona. "El odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio de interpretación y reconocimiento a quienes lucharon por la democracia que hoy disfrutamos. Será un Lugar de Memoria Democrática donde prime la verdad, la justicia y la reparación, para dar garantías de no repetición", ha reaccionado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a través de la red social X tras conocerse estas informaciones.

La resignificación del mausoleo franquista para transformarlo en un lugar de memoria democrática se pactó en marzo del pasado año con el Vaticano. Concretamente, se arrancó tras un encuentro en Roma entre el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Algunos de los sectores más conservadores de la Iglesia se han opuesto a este proceso, a pesar de que el acuerdo incluía el compromiso de no expulsar a los monjes benedictinos ni desacralizar la basílica, como así se ha hecho en el proyecto ganador del concurso.

El proyecto ganador ‘La base y la cruz’ tiene hasta finales de este mes de julio para la redacción del proyecto de ejecución. El museo de nueva construcción se ubicará en la explanada de acceso a la basílica. Como elementos principales, el proyecto se ordena en torno a una nueva plataforma con una gran grieta en la entrada de la basílica y un patio que la atraviesa.

Se eliminará la escalinata de acceso a la basílica donde se construirá una especie de soportal y se creará un centro de interpretación. Tanto la entrada al museo como a la basílica, con una intervención mínima, será a través del soportal.

Según los pliegos del concurso, se “persigue la transformación del conjunto en un lugar de memoria, reconocimiento, conmemoración y homenaje, en consonancia con los principios de memoria democrática y de la mano de los Derechos Humanos y de la Justicia Universal”. Todo ello, con la finalidad de “generar un cambio en la percepción colectiva del lugar mediante la capacidad de impacto cultural, artístico, tecnológico o social de las propuestas, dirigidas, principalmente, a la reactivación funcional y social del entorno”.

La vandalización de la maquinaria coincide con el inicio de los trabajos previos a las obras y coincide también con la visita del Papa León XIV a España. Precisamente, desde el Ejecutivo han exaltado durante estos días las buenas relaciones bilaterales con el Vaticano que se habrían materializado en una legislatura de acuerdos, entre ellos la resignificación del Valle de los Caídos. El resto tienen que ver con la asunción por parte de la Iglesia de las reparaciones a las víctimas de abusos en su seno, la equiparación del régimen fiscal de la Iglesia al de otras entidades sin ánimo de lucro y la reversión de inmatriculaciones mal realizadas.

Noticias relacionadas

Maqueta del proyecto ganador para el nuevo 'Memorial de Cuelgamuros'. EFE/ Rodrigo Jimenez / Rodrigo Jimenez / EFE

El Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el año un real decreto para dotar de un nuevo marco jurídico al Valle de Cuelgamuros, según se incluye en el Plan Anual Normativo 2026. Este real decreto es condición necesaria para efectiva la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y definir así el cambio de titularidad o reglas de uso. El texto deberá encajar una nueva arquitectura institucional definiendo quién gestiona el nuevo Cuelgamuros, sus competencias u ordenar el régimen patrimonial.