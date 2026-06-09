Jaime Alfonsín, exjefe de la Casa del Rey, será nombrado doctor 'honoris causa' por la URJC

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha aprobado la concesión del grado de doctor 'honoris causa' al exjefe de la Casa de Su Majestad el Rey don Jaime Alfonsín Alfonso, una de las figuras más destacadas del ámbito jurídico e institucional español de las últimas décadas.

A propuesta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Consejo de Gobierno de la URJC ha otorgado este reconocimiento a Alfonsín por "una trayectoria profesional caracterizada por la excelencia jurídica, el rigor intelectual, la discreción, la prudencia y una profunda vocación de servicio público".

Jaime Alfonsín ha desarrollado una carrera estrechamente vinculada al servicio del Estado y de las instituciones constitucionales, destacando especialmente su labor al servicio de la Corona española y, en particular, como Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Desde esa alta responsabilidad institucional, Alfonsín "ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento de la estabilidad institucional, al respeto del orden constitucional y a la proyección de los valores democráticos que sustentan el Estado de Derecho", según ha destacado la universidad en una nota.

Su trayectoria constituye "un ejemplo de lealtad institucional, responsabilidad pública y compromiso con los principios constitucionales", por lo que la URJC ha querido destacar no solo la relevancia de su carrera profesional, sino también "la forma ejemplar en la que Alfonsín ha entendido y ejercido el Derecho". "Su figura representa una concepción del Derecho que va más allá de la técnica jurídica, situándolo como instrumento de concordia, equilibrio institucional, responsabilidad cívica y servicio a la sociedad", ha añadido. Además, la universidad resalta que la trayectoria de Alfonsín "encarna virtudes especialmente relevantes para la comunidad universitaria y para la formación de las futuras generaciones de juristas, servidores públicos y profesionales comprometidos con la defensa de las instituciones democráticas".

Noticias relacionadas

La concesión del grado de doctor 'honoris causa' no solo distingue una trayectoria personal y profesional extraordinaria, sino que también reafirma el compromiso de la URJC con los valores de la excelencia académica, el servicio público, la defensa del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones. Con este reconocimiento, la universidad madrileña incorpora a su claustro de doctores 'honoris causa' a "una personalidad cuya vida profesional constituye un referente de integridad, discreción, lealtad institucional y servicio a España".