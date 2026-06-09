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Telmo Lobo sale del libro para jugar en una gran gimkana en Matadero

Emilio Aragón conduce una mañana familiar con lectura musicalizada, sorpresas y pruebas alrededor de la nueva aventura del personaje

La actividad está recomendada a partir de 8 años y requiere inscripción para todos los asistentes, tanto niños como adultos

La actividad está recomendada a partir de 8 años y requiere inscripción para todos los asistentes, tanto niños como adultos / Pexels

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Victoria Saulyak

Madrid

Es imposible aburrirse en Madrid. La capital ofrece actividades para todo tipo de públicos: los más tranquilos tienen miles de parques por los que pasear, mientras que los que prefieren emociones más fuertes tienen un concierto diferente al que acudir prácticamente cada semana.

Pero también hay hueco para esos planes que no se nos pasan por la cabeza habitualmente. La Casa del Lector, en Matadero, acoge una gran gimkana familiar con Emilio Aragón como maestro de ceremonias este sábado 13 de junio.

El encuentro gira en torno a ‘Telmo Lobo 3. La aventura contra el tiempo’, nueva entrega de la saga publicada por Alfaguara Infantil y Juvenil. La mañana arranca con una lectura musicalizada de un fragmento del libro, una forma de presentar el universo del personaje antes de convertirlo en juego compartido.

La Casa del Lector, en Matadero, acoge una gran gimkana familiar con Emilio Aragón como maestro de ceremonias este sábado 13 de junio

La Casa del Lector, en Matadero, acoge una gran gimkana familiar con Emilio Aragón como maestro de ceremonias este sábado 13 de junio / ESPACIOS MICE

Del cuento a las pruebas

La actividad no se limita a escuchar una historia. Después de la lectura, la propuesta continúa con sorpresas y una gimkana participativa en la que pequeños y mayores se mueven dentro del mundo de Telmo Lobo. La aventura pasa así del relato a la acción.

El papel de Emilio Aragón refuerza ese cruce entre literatura, música y juego. Su presencia no funciona solo como presentación, sino como hilo conductor de una mañana pensada para que las familias entren en la historia desde varios lugares: la escucha, la imaginación y la participación.

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Después de la lectura, la propuesta continúa con sorpresas y una gimkana participativa en la que pequeños y mayores se mueven dentro del mundo de Telmo Lobo / COMUNIDAD DE MADRID

La actividad está recomendada a partir de 8 años y requiere inscripción para todos los asistentes, tanto niños como adultos. La entrada es gratuita con reserva previa, un dato clave para un plan familiar de fin de semana.

Información práctica

Evento: 'La gran gimkana de Telmo Lobo', con Emilio Aragón como maestro de ceremonias

Lugar: Casa del Lector, Matadero Madrid

Fecha: 13 de junio

Inicio: 12:00 horas

Duración: 90 minutos

Precio: inscripción gratuita con inscripción previa

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