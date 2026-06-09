Getafe propone alternativas para evitar el corte de la M-45 durante el festival Mad Cool

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha presentado a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid un plan con "varias alternativas" de acceso al recinto Iberdrola Music con el objetivo de evitar el corte de la rotonda bajo la M-45 y las salidas de esta autovía durante la celebración del festival Mad Cool.

El corte de esta vía durante eventos multitudinarios es uno de los principales puntos de conflicto para la movilidad en el municipio. Estas restricciones han provocado en ediciones anteriores retenciones kilométricas que afectan gravemente la entrada y salida de los vecinos hacia los barrios de Getafe Norte y Los Molinos.

Tras una reunión reciente entre la Policía Local y la Comandancia de Tráfico de la Guardia Civil —entidad responsable de la gestión de la autovía—, el Ayuntamiento ha planteado diversas propuestas técnicas. Según ha revelado la regidora, las alternativas han tenido "muy buena acogida" por parte de la Benemérita, aunque el proceso se encuentra actualmente en fase de estudio y concreción.

Movilidad peatonal y descanso vecinal

Otro de los pilares de la propuesta municipal es la gestión del flujo de asistentes. En ediciones pasadas, el desplazamiento masivo de miles de personas por la carretera que comunica Getafe con Villaverde ha generado problemas de seguridad y molestias por ruido durante la madrugada a los residentes de Getafe Norte.

Para minimizar este impacto, el Ayuntamiento propone:

Potenciar la estación de El Casar como el principal punto de referencia para los asistentes.

como el principal punto de referencia para los asistentes. Aprovechar la intermodalidad de Cercanías y Metro (L-3) para canalizar el flujo de personas.

Crear un itinerario alternativo que sea compatible con el derecho al descanso de los vecinos.

La problemática del ruido

El impacto acústico de los conciertos sigue siendo un foco de preocupación para el Gobierno local y las asociaciones vecinales. La alcaldesa ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ha abierto juicio oral contra el administrador único del Mad Cool y la sociedad Mad Cool Festival S.L. por un presunto delito contra el Medio Ambiente derivado de la contaminación acústica en 2023.

Para Hernández, cualquier medida que se tome en Getafe es un "parche" necesario hasta que las administraciones competentes —Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid— implementen soluciones definitivas y estructurales para el recinto.

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El festival Mad Cool, que este año celebra su décimo aniversario, espera recibir a decenas de miles de personas entre el 8 y el 10 de julio, con un cartel que incluye a artistas internacionales como Foo Fighters, Lorde y Twenty One Pilots.