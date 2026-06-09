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Desvelan el secreto de la hamburguesa que se comió Michael Jordan en su visita a Madrid: este es el precio y todos los ingredientes
Michael Jordan calificó la hamburguesa como 'la mejor de mi vida' tras su visita a La Bistroteca en Madrid durante el fin de semana que visitó la capital para asistir a un concierto de Bad Bunny
Aunque muchos no se hayan enterado, Michael Jordan pasó por Madrid la semana pasada. La leyenda del baloncesto, uno de los grandes iconos deportivos del mundo a pesar de que se retiró hace ya dos décadas, estuvo hace dos fines de semana en la capital para asistir al concierto de Bad Bunny en el Metropolitano. Y, entre plan y plan, aprovechó para conocer algunas cosas de la ciudad.
Sus casi dos metros de altura, eso sí, no pasaron desapercibidos y el exjugador de los Chicago Bulls no tardó en llamar la atención por las calles de la ciudad. Varias cámaras siguieron sus pasos y acabaron captando saliendo de una conocidad hamburguesería de Madrid.
En el barrio de Salamanca
La escena tuvo lugar en La Bistroteca, un conocido restaurante situado en la calle Espartinas, en pleno barrio de Salamanca. Y hace un par de días hemos conocido que hamburguesa escogió. Jordan se decantó por la Bistroemy, tal y como ha contado Discarlux, el proveedor de carne del local. Es una hamburguesa de 15,50 euros elaborada con 175 gramos de carne 100% vaca gallega madurada Dry Aged entre 30 y 40 días, queso cheddar de 12 meses, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa emmy con mantequilla ahumada y chiles coreanos, todo servido en pan brioche.
"Productos de altísima calidad", cuentan en el restaurante. "La acompañó con patatas fritas, que por cierto se chupó los dedos", añaden sobre una combinación que, al parecer, conquistó por completo al exbaloncestista. Tras probarla, Jordan se dirigió al equipo del restaurante y dejó una frase que ya forma parte de la historia del local: “The best burger in my life”, es decir, “la mejor hamburguesa de mi vida”, segñun informaron varios medios.
La Bistroteca abrió sus puertas en 2016 y, desde entonces, se ha ido haciendo un hueco entre las hamburgueserías más conocidas de Madrid. La visita de Michael Jordan supone ahora un impulso mediático inesperado para el restaurante, que suma un reclamo difícil de superar: ser el lugar donde una de las mayores leyendas de la NBA se comió una hamburguesa en la capital.
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