Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del PapaVoluntarios papaCoche papaStonewegMetropolitanoAgua sabe a cloroValle CuelgamurosAlaska y MarioNotas PAU Madrid
instagramlinkedin

FAMOSOS

Desvelan el secreto de la hamburguesa que se comió Michael Jordan en su visita a Madrid: este es el precio y todos los ingredientes

Michael Jordan calificó la hamburguesa como 'la mejor de mi vida' tras su visita a La Bistroteca en Madrid durante el fin de semana que visitó la capital para asistir a un concierto de Bad Bunny

Michael Jordan, saliendo de La Bistroteca.

Michael Jordan, saliendo de La Bistroteca. / @discarlux

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Gómez Alonso

Daniel Gómez Alonso

Aunque muchos no se hayan enterado, Michael Jordan pasó por Madrid la semana pasada. La leyenda del baloncesto, uno de los grandes iconos deportivos del mundo a pesar de que se retiró hace ya dos décadas, estuvo hace dos fines de semana en la capital para asistir al concierto de Bad Bunny en el Metropolitano. Y, entre plan y plan, aprovechó para conocer algunas cosas de la ciudad.

Sus casi dos metros de altura, eso sí, no pasaron desapercibidos y el exjugador de los Chicago Bulls no tardó en llamar la atención por las calles de la ciudad. Varias cámaras siguieron sus pasos y acabaron captando saliendo de una conocidad hamburguesería de Madrid.

En el barrio de Salamanca

La escena tuvo lugar en La Bistroteca, un conocido restaurante situado en la calle Espartinas, en pleno barrio de Salamanca. Y hace un par de días hemos conocido que hamburguesa escogió. Jordan se decantó por la Bistroemy, tal y como ha contado Discarlux, el proveedor de carne del local. Es una hamburguesa de 15,50 euros elaborada con 175 gramos de carne 100% vaca gallega madurada Dry Aged entre 30 y 40 días, queso cheddar de 12 meses, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa emmy con mantequilla ahumada y chiles coreanos, todo servido en pan brioche.

"Productos de altísima calidad", cuentan en el restaurante. "La acompañó con patatas fritas, que por cierto se chupó los dedos", añaden sobre una combinación que, al parecer, conquistó por completo al exbaloncestista. Tras probarla, Jordan se dirigió al equipo del restaurante y dejó una frase que ya forma parte de la historia del local: “The best burger in my life”, es decir, “la mejor hamburguesa de mi vida”, segñun informaron varios medios.

Noticias relacionadas

La Bistroteca abrió sus puertas en 2016 y, desde entonces, se ha ido haciendo un hueco entre las hamburgueserías más conocidas de Madrid. La visita de Michael Jordan supone ahora un impulso mediático inesperado para el restaurante, que suma un reclamo difícil de superar: ser el lugar donde una de las mayores leyendas de la NBA se comió una hamburguesa en la capital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu
  2. Cómo moverse por Madrid durante el 'lunes más complicado' por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías
  3. Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio
  4. El Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos: 'Esto tendría que haberse pensado antes
  5. Pocos asientos' y 'escasa funcionalidad' en el nuevo vestíbulo de Chamartín tras cuatro años en obras: 'Es una estación, no un museo
  6. Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia
  7. Este es el calendario del próximo curso escolar en la Comunidad de Madrid para Infantil, Primaria y Secundaria: cuando empieza y acaba, festivos, vacaciones...
  8. Aviso Importante PAU Comunidad de Madrid': la Universidad Complutense anuncia medidas excepcionales ante las acumulaciones de tráfico en la A-6

Desvelan el secreto de la hamburguesa que se comió Michael Jordan en su visita a Madrid: este es el precio y todos los ingredientes

Desvelan el secreto de la hamburguesa que se comió Michael Jordan en su visita a Madrid: este es el precio y todos los ingredientes

Alcalá transforma el arroyo Camarmilla en un gran paseo verde con refugios para aves y más de 1.500 nuevos árboles

Alcalá transforma el arroyo Camarmilla en un gran paseo verde con refugios para aves y más de 1.500 nuevos árboles

Reabre uno de los jardines barrocos más espectaculares de Madrid: fuentes históricas, árboles y un trazado renovado a partir de esta fecha

Reabre uno de los jardines barrocos más espectaculares de Madrid: fuentes históricas, árboles y un trazado renovado a partir de esta fecha

Un profesor de la UAM alega trastorno mental para reducir su condena por agresión sexual a tres subordinadas

Un profesor de la UAM alega trastorno mental para reducir su condena por agresión sexual a tres subordinadas

Amazon Leo: la apuesta satelital para llevar internet "rápido y fiable" donde aún no llega

Amazon Leo: la apuesta satelital para llevar internet "rápido y fiable" donde aún no llega

Más Madrid pide explicaciones por los cambios en el agua y la Comunidad asegura que "se está solucionando paulatinamente"

Más Madrid pide explicaciones por los cambios en el agua y la Comunidad asegura que "se está solucionando paulatinamente"

Pozuelo de Alarcón sigue siendo el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, aunque la cibercriminalidad aumentó un 20,9 %

Pozuelo de Alarcón sigue siendo el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, aunque la cibercriminalidad aumentó un 20,9 %

Antonio Rodríguez (FCC Medio Ambiente): "El uso de la IA es esencial para hacer nuestras ciudades más inteligentes y sostenibles, pero no hay que olvidar el toque humano"