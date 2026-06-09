Csit alerta de que más de la mitad de los administrativos sanitarios son víctima de agresiones en los centros de salud de Madrid

El Sindicato Independiente de la Comunidad de Madrid, SICM, federado en Csit Unión Profesional, ha alertado de que más de la mitad de los administrativos son víctima de agresiones durante el desempeño de su trabajo en centros de atención primaria dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y ha reclamado más medidas de seguridad, mayor protección jurídica y protocolos específicos frente a la violencia digital.

Así lo expusieron responsables del sindicato durante las XVI Jornadas Nacionales de Administrativos Sanitarios celebradas recientemente en Vitoria, donde se presentaron dos estudios sobre la violencia externa y violencia digital en los centros de salud del Sermas. Según se desprende de los mismos, el 51,4% de los administrativos sanitarios de la atención primaria madrileña encuestados afirma haber sufrido algún tipo de agresión durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se pone de relieve la existencia de una "importante infradeclaración de incidentes y dificultades en los procedimientos de notificación y seguimiento de las agresiones".

Además, la investigación también revela carencias significativas en materia de seguridad. En este sentido, un 65,9% de los encuestados señala que su centro carece de vigilante de seguridad y un 72,8% considera insuficiente la cobertura existente en aquellos centros que sí disponen de este recurso.

Al margen de las agresiones verbales y físicas, la organización sindical ha llamado la atención sobre una nueva forma de violencia laboral que está adquiriendo relevancia creciente, la violencia digital. En este sentido, el sindicato advierte de que algunos profesionales están siendo objeto de "exposición pública, comentarios vejatorios o campañas de desprestigio en redes sociales tras incidentes producidos durante la atención al público", una situación que, según alerta, "genera importantes consecuencias psicológicas y profesionales".

En este marco, desde SICM-Csit Unión Profesional consideran que los administrativos sanitarios se han convertido en muchas ocasiones "en el primer receptor de las quejas y frustraciones derivadas de las dificultades de acceso al sistema sanitario, pese a no ser responsables de la organización de los recursos asistenciales". Una situación que consideran que "incrementa su exposición a conflictos, agresiones y situaciones de tensión continuada".

Por ello, han reclamado a la Consejería de Sanidad y al Servicio Madrileño de Salud la adopción de medidas "urgentes" que incluyan el refuerzo de la seguridad en los centros sanitarios, el desarrollo de protocolos específicos frente a la violencia digital, la mejora de los sistemas de notificación de agresiones, el incremento de la formación en gestión de conflictos y una mayor protección jurídica para estos profesionales.

"Consideramos que sufrir insultos, amenazas, agresiones o campañas de exposición pública en redes sociales no puede formar parte de la normalidad laboral de ningún trabajador. La prevención de la violencia contra los administrativos sanitarios debe convertirse en una prioridad dentro de las políticas de salud laboral del Sermas", han zanjado.

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Por su lado, desde el departamento que dirige Fátima Matute han recalcado que el Gobierno regional trabaja desde hace mucho tiempo en contribuir a paliar esta "lacra", algo que ha remarcado que es responsabilidad "de todas las administraciones atajar" de manera conjunta.