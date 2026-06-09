CSIF denuncia chinches en los juzgados de Plaza de Castilla y la Comunidad de Madrid lo niega

La Comunidad de Madrid ha negado que exista presencia de chinches en los juzgados de Plaza Castilla tras los resultados de los informes técnicos realizados en las instalaciones, que no han detectado indicios de esta plaga, han informado a Europa Press fuentes regionales.

Frente a ello, CSIF denuncia la presencia de estos insectos en las dependencias de la Guardia de Diligencias de Instrucción de Plaza de Castilla, un problema que persiste a pesar de que previamente se llevó a cabo una campaña de desinsectación que, según el sindicato, no ha logrado resolver la incidencia.

Según fuentes del Ejecutivo regional, las inspecciones llevadas a cabo por servicios especializados descartan la existencia de chinches en las dependencias judiciales, conforme a los análisis efectuados en distintas zonas del complejo.

No obstante, y en aplicación de los criterios de prevención y seguridad, la Comunidad de Madrid ha activado de manera proactiva los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Según las mismas fuentes, estas actuaciones han incluido revisiones exhaustivas y tratamientos preventivos, con el objetivo de garantizar en todo momento la salubridad del entorno.

"El Gobierno autonómico subraya así su compromiso con la protección de la salud de profesionales y ciudadanos, y recalca que la actividad en los juzgados de Plaza Castilla se desarrolla con total normalidad", señalan.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha asegurado que continuará realizando un seguimiento permanente de las instalaciones para mantener los estándares de seguridad y anticiparse a cualquier posible incidencia.

El sindicato reclama medidas urgentes

Desde CSIF han trasladado su denuncia al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Justicia de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Infraestructuras --como organismo responsable de la gestión de los edificios judiciales--, al departamento de Mantenimiento de Sedes Judiciales y al Decanato de los Juzgados de Madrid.

Asimismo, la organización sindical llevará este asunto al Comité de Seguridad y Salud que se celebrará mañana, 10 de junio, con el objetivo de que se adopten de forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias para erradicar definitivamente el problema.

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Desde CSIF advierten de que esta situación supone un grave riesgo para las condiciones de seguridad y salud del personal funcionario que presta servicio en estas dependencias judiciales y reclaman una solución efectiva y definitiva.