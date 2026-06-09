El cine español toma Cibeles: 70 películas para celebrar el verano en CentroCentro

Cibeles de Cine volverá este verano a la Galería de Cristal de CentroCentro con una edición centrada en el cine español y una programación de 70 títulos. El ciclo, que alcanza su undécima convocatoria, se celebrará del 25 de junio al 8 de septiembre y ocupará durante 11 semanas uno de los espacios culturales más reconocibles del Palacio de Cibeles. La cita mantiene su formato habitual de cine de verano, con apertura diaria a las 20:00 y proyecciones a partir de las 22:00. La edición de 2026 llega marcada por un homenaje a la cinematografía española, tanto en la pantalla como en la propia imagen del festival. La película encargada de inaugurar el ciclo será Volver, de Pedro Almodóvar, coincidiendo con su 20º aniversario. El guiño se extiende también al cartel oficial, diseñado por Beatriz Ramo, Naranjalidad, que toma como referencia el universo visual creado por Juan Gatti para aquel título.

El tributo al cine nacional no se limitará a la sesión inaugural. CentroCentro acogerá además la exposición aérea Un país de puro cine, integrada por retratos de personalidades relevantes de la industria española realizados por fotógrafos de El País. La muestra acompañará al público antes y después de las proyecciones, reforzando el carácter panorámico de una edición que quiere mirar al cine español desde sus películas, sus rostros y su memoria reciente. La programación reunirá algunos de los títulos españoles más destacados del año en sesiones especiales que contarán, en varios casos, con presencia de sus equipos. Entre las películas anunciadas figuran Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, gran triunfadora de los Premios Goya 2026; La cena; Aída y vuelta; Yo no moriré de amor; Maspalomas; Amarga Navidad; Flores para Antonio; Cada día nace un listo y El ser querido, que llega tras su paso por el Festival de Cannes.

Cartel de la undécima edición de Cibeles de Cine. / CEDIDA

Junto a esa línea española, Cibeles de Cine mantendrá una oferta amplia, pensada para distintos públicos y hábitos cinéfilos. El programa incluirá grandes estrenos y éxitos recientes como El diablo viste de Prada 2, Proyecto salvación, Cumbres borrascosas, Michael o Marty Supreme. También habrá espacio para títulos presentes en la última temporada de premios y festivales, entre ellos Valor sentimental, Una batalla tras otra, Hamnet, Bugonia, El agente secreto, Tres adioses, Father Mother Sister Brother, Incontrolable y La chica zurda. El ciclo recuperará además películas de culto y aniversarios especialmente reconocibles para varias generaciones de espectadores. En esa selección aparecen Moulin Rouge y El viaje de Chihiro, ambas en su 25º aniversario, junto a Pulp Fiction, Dirty Dancing, Kill Bill. The Whole Bloody Affair y La princesa prometida. Los domingos quedarán reservados para clásicos españoles y estadounidenses, con títulos como La escopeta nacional, El laberinto del fauno, Belle Époque, Cabaret, Vértigo, Manhattan, Cuenta conmigo, Desayuno con diamantes y Taxi Driver.

Como en ediciones anteriores, los sábados tendrán un perfil familiar y serán el único día en que las películas se proyecten dobladas al castellano. La selección incluye propuestas como Toy Story 5, Super Mario: Galaxy, Minions & Monsters, Zootropolis 2, Shrek, que celebra su 25º aniversario, y Dentro del laberinto, en su 40º aniversario. La experiencia mantendrá algunas de las señas de identidad que han consolidado el ciclo como una de las citas estivales de la capital. El patio de butacas tendrá 650 sillas con cojines, las películas se proyectarán en alta definición y el sonido llegará al público a través de auriculares inalámbricos en versión original subtitulada, salvo las sesiones familiares de los sábados. Antes de cada proyección, los asistentes podrán acceder a una zona de restauración y a actividades temáticas puntuales.

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45.000 personas pasaron por la anterior edición de Cibeles de Cine. / CEDIDA

Tras reunir a más de 45.000 espectadores en 2025, Cibeles de Cine encara su nueva edición con una programación que combina celebración, memoria y vocación popular. La venta de entradas y la programación de junio y julio ya están disponibles; la correspondiente a agosto y septiembre se anunciará más adelante. La entrada general cuesta 7 euros en taquilla y 8 euros online.