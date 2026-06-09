El otro coche del papa: así es el BMW 760Li High Security, que traslada a León XIV en sus trayectos por España cuando no usa el papamóvil

Uno de los grandes iconos de la la visita del Papa León XIV a Madrid, y ahora a Barcelona, y de cualquier otra visita que realice, es el papamovil. Con él, el papa realiza los trayectos saludando a la gente, bendiciendo niños y acercándose a los fieles. Pero hay momentos en los que el viaje tiene que ser en un medio más convencional, ya sea por las prisas o por la comodidad. Y para ello tiene el BMW 760Li High Security, una berlina blindada empleada por el Vaticano en desplazamientos oficiales en los que el Pontífice no utiliza el papamóvil. Este modelo, concebido para jefes de Estado y personalidades sometidas a altos niveles de protección, incorpora avanzados sistemas de seguridad y, según la versión, cumple con los estándares internacionales de blindaje VR7 y VR9.

El BMW 760Li High Security está construido con una carrocería reforzada mediante acero balístico, materiales compuestos y cristales multicapa preparados para resistir impactos de munición de gran calibre. Su interior funciona como una cápsula de seguridad, aislada y protegida frente a explosiones, incendios y posibles ataques con agentes químicos, características habituales en automóviles destinados a líderes políticos y religiosos.

Los reyes, ante el coche del papa. / EFE

Este vehículo se integra dentro del operativo de seguridad organizado por la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, que cuentan con comunicaciones cifradas, cámaras de vigilancia y sensores para detectar posibles amenazas. Dentro del convoy, la berlina cumple una función clave como enlace entre el papamóvil y los equipos de escolta, facilitando la coordinación y el control durante los traslados por la ciudad.

Lo alterna con el papamovil

Pese a tratarse de un automóvil de lujo, su presencia en la comitiva obedece principalmente a motivos de seguridad y no tanto a cuestiones protocolarias. León XIV sigue así la línea marcada por sus predecesores: alternar los momentos de cercanía con los fieles a bordo del papamóvil con desplazamientos en vehículos blindados, especialmente en recorridos más largos o en zonas consideradas de mayor riesgo.

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El empleo de berlinas blindadas como este BMW es frecuente en las visitas oficiales de mandatarios internacionales. En el caso del Vaticano, su elección responde a factores como la fiabilidad, la facilidad para integrarse en convoyes de alta complejidad y su trayectoria en operaciones diplomáticas. Durante su estancia en Madrid, el vehículo se ha convertido en una pieza relevante del dispositivo que acompaña al Pontífice en los seis recorridos previstos por la capital.