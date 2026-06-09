Bilingües, privados y religiosos: así son los colegios más exclusivos de Madrid donde estudian los hijos de las grandes fortunas

Herederos de algunas de las mayores fortunas del país, hijos de líderes políticos, futbolistas, cantantes e incluso miembros de la familia real comparten aulas en algunas de las instituciones educativas más prestigiosas de Madrid. Desde el Runnymede College que presume de tener el mayor número de admitidos en Oxford y Cambridge, hasta el St. Anne's School que presenta una obra musical como proyecto de fin de curso, las familias de estos jóvenes optan por centros privados, religiosos, bilingües o concertados con la intención de ofrecerles una educación de excelencia.

Colegio Nuestra Señora del Pilar (Madrid)

Situado en la calle Castelló de Madrid, y con un precio de matrícula que ronda los 200 euros al mes, el colegio concertado Nuestra Señora del Pilar, se ha convertido en uno de los más codiciados de la capital. Entre sus alumnos destacan las grandes figuras políticas como José María Aznar, Alfredo Pérez Rubalcaba o José Ignacio Wert que se formaron bajo la educación marianista ofrecida por el centro.

Colegio Nuestra Señora del Pilar en Madrid / Colegio Nuestra Señora del Pilar

También algunos empresarios como Fernando del Pino o su hijo Rafael escogieron este colegio para su formación. Tal es su prestigio, que ser "pilarista" se ha convertido en un símbolo de pedigrí político hasta el punto de que Adolfo Suárez se sentía avergonzado de no haber estudiado aquí.

Runnymede College

Entre los centros más buscados por los empresarios se encuentra el colegio británico privado Runnymede College, con un precio de entre 2.500 y 4.100 euros el trimestre. Situado en la exclusiva urbanización de La Moraleja, por este centro han pasado los hijos de David Beckham, los de Cayetano Martínez de Irujo, e incluso las tres hijas del empresario Rafael del Pino y Astrid Gil-Casares.

Alumnos en una de las aulas del Runnymede College / Runnymede College

Fundado hace cerca de 50 años, este colegio cuenta con un alumnado de 700 estudiantes. Pese a su pequeño tamaño, el centro destaca por su carácter internacional con hasta 35 nacionales diferentes. Con el 85% de su alumnado continuando sus estudios universitarios en el extranjero, el Runnymede College puede presumir de contar con las mejores cifras en las admisiones en Oxford y Cambridge.

St. Anne's School (Madrid)

Ubicado en el prestigioso barrio de Alfonso XIII, el St. Anne's School abarca el ciclo formativo desde los 3 a los 18 años. Este centro británico privado y de educación católica cuenta con clases con acceso a Internet y pizarras interactivas, pero no es esto lo que más destaca de su propuesta formativa.

Musical "El Rey Léon Jr." del St. Anne's School / @stanneknights

Curiosamente, la filosofía de este centro que ya conquistó a Isabel Preysler, se basa en dar una gran importancia al teatro, los musicales y los recitales, presentando a final de curso obras como 'West Side Story' o 'El Mago de Oz'. También personajes como Brianda Fitz-James Stuart, nieta de Cayetana de Alba, y Olivia de Borbón se decantaron por este colegio para su educación preuniversitaria.

Estos son solo una muestra de los colegios madrileños con mayor prestigio, y es que la amplia oferta educativa, la presencia de proyectos pedagógicos innovadores y la apuesta por la excelencia académica han consolidado a Madrid como un referente para muchas de las familias más adineradas de nuestro país que buscan una formación de calidad para sus hijos.