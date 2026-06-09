Ayuso defiende al consejero que dijo que el calor en las aulas puede ser "fuente de inspiración" y habla de "refriega" política

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado este martes las palabras del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, sobre el calor de las aulas en una "refriega" política y ha defendido los trabajos de climatización que se están realizando.

Lo ha señalado así en una rueda de prensa sobre el balance de la visita del Papa a Madrid, después de que la semana pasada De Paco asegurara que "el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

"No tiene competencias en este debate que se produjo en el entorno de una refriega que se suele tener en la Asamblea de Madrid. Y la verdad es que muchas veces uno ve solamente la frase breve que dice uno u otro, pero no el contexto en el que se producen", ha señalado Ayuso.

Así, ha destacado que tanto los ayuntamientos como la Comunidad están haciendo un trabajo "poco a poco" para ir modernizando y climatizando las instalaciones tanto en colegios como en institutos, hospitales o transportes. "Esa es nuestra responsabilidad no relajarnos y no parar porque es verdad que hay que seguir dotando de infraestructuras fundamentales a nuestros servicios públicos", ha apostillado.

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Fue el propio consejero el que afeó la "sacada de contexto" de sus declaraciones sobre el calor durante el Pleno de la Asamblea y reivindicó también la labor del Ejecutivo regional para climatizar las aulas.