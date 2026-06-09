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EDUCACIÓN

Ayuso defiende al consejero que dijo que el calor en las aulas puede ser "fuente de inspiración" y habla de "refriega" política

La presidenta madrileña asegura que Mariano de Paco no tiene competencias en Educación y defiende que la Comunidad trabaja “poco a poco” para modernizar y climatizar colegios e institutos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una rueda de prensa este martes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una rueda de prensa este martes. / Borja Sanchez-Trillo / EFE

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Europa Press

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado este martes las palabras del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, sobre el calor de las aulas en una "refriega" política y ha defendido los trabajos de climatización que se están realizando.

Lo ha señalado así en una rueda de prensa sobre el balance de la visita del Papa a Madrid, después de que la semana pasada De Paco asegurara que "el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

"No tiene competencias en este debate que se produjo en el entorno de una refriega que se suele tener en la Asamblea de Madrid. Y la verdad es que muchas veces uno ve solamente la frase breve que dice uno u otro, pero no el contexto en el que se producen", ha señalado Ayuso.

Así, ha destacado que tanto los ayuntamientos como la Comunidad están haciendo un trabajo "poco a poco" para ir modernizando y climatizando las instalaciones tanto en colegios como en institutos, hospitales o transportes. "Esa es nuestra responsabilidad no relajarnos y no parar porque es verdad que hay que seguir dotando de infraestructuras fundamentales a nuestros servicios públicos", ha apostillado.

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Fue el propio consejero el que afeó la "sacada de contexto" de sus declaraciones sobre el calor durante el Pleno de la Asamblea y reivindicó también la labor del Ejecutivo regional para climatizar las aulas.

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