Ayuso celebra el "honor" y el "privilegio" de que Madrid haya sido "la puerta de entrada a España" del Papa

Satisfacción máxima en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la visita del Papa a Madrid. "Ha sido un verdadero honor, un privilegio, ser la puerta de entrada a España del Santo Padre", ha valorado la propia presidenta madrileña poco después de despedirle a pie de pista en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde León XIV partía esta mañana rumbo a Barcelona para continuar con el viaje que la ha traído a España hasta el próximo 12 de junio y que le llevará también a Canarias.

"Le deseamos una gran estancia en Barcelona y en Canarias", ha señalado. "Espero que al final el egoísmo independentista, que es un business político identitario, no arruine los momentos tan maravillosos que Barcelona y España van a seguir dando ante el mundo, por ejemplo, con la Sagrada Familia, que es un orgullo de todos los españoles y de todos los catalanes o tantos momentos que seguro que el Santo Padre va a vivir en Barcelona y que no merecen ser arruinados por el oportunismo político", ha añadido posteriormente preguntada expresamente sobre el asunto por la prensa.

La cuestión nacionalista pende sobre la segunda etapa, en Barcelona, del periplo papal, particularmente en torno a si León XIV usaría el catalán en sus intervenciones en la ciudad condal. Una polémica que el propio pontífice ha buscado desactivar desde el minuto uno, alternando castellano con significativos párrafos en catalán durante su primer acto en Cataluña, la oración de mediodía en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

Ayuso ha comparecido en la Real Casas de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para hacer balance del paso de León XIV por la capital. Y lo ha hecho tratando de mantener un tono más institucional y contenido del que acostumbra, con "profundo agradecimiento, orgullo y cierta penilla" por despedirle, según ha confesado. Incluso le ha concedido un reconocimiento al Gobierno al agradecer en público, como ya había hecho esta mañana en una entrevista en televisión, el trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad a lo largo de más de tres días que se han desarrollado sin incidentes en lo que ha calificado de "leal colaboración entre instituciones".

Asimismo, ha destacado la "increíble" imagen de "coordinación, de seguridad, de respeto y de belleza" que Madrid ha proyectado al mundo estos días. Sin llegar a dar cifras del total de personas llegadas de otros puntos de España y del mundo, un recuento que todavía se está realizando, aseguran fuentes regionales, sí ha avanzado algunos datos, en particular en lo relativo al transporte.

Afluencia de mas de un 200% en algunas estaciones de Metro

Entre el pasado sábado 6 de junio, día de la llegada del Papa a Madrid, y este lunes 8 de junio Metro de Madrid ha registrado más de 5,6 millones de viajes. La demanda media entre sábado, domingo y lunes, con datos de 2024, viene a ser de 4,9 millones de usuarios, unos 700.000 menos. Para la visita del Papa, el suburbano madrileño ha estrenado, además, el pago directo con tarjeta bancaria en el torno de acceso. Se han registrado 85.000 accesos de esta forma, lo que supone un importante incremento respecto a los días previos en un sistema implantado el pasado 1 de junio.

La afluencia llegó a ser del doble de lo habitual en algunas estaciones. El sábado en Nuevos Ministerios, en las inmediaciones de la Plaza de Lima, donde León XIV celebró la vigilia con los jóvenes, el aumento respecto a lo habitual superó un 200% en las últimas horas del servicio y un 50% en el conjunto del día, con un total de más de 55.000 accesos. También aumentaron significativamente Gregorio Marañón y República Argentina.

Un día después, el domingo, cuando León XIV ofició la misa del Corpus ante 1,3 millones de personas, según el dato facilitado hoy por Ayuso, las de mayor volumen de viajeros fueron Goya, con cerca de 30.000; Alonso Martínez, con más de 20.000, y Príncipe de Vergara, que superó 15.000, llegando en algunos casos a duplicar la afluencia habitual. Todas ellas eran las más próximas a Cibeles que se dejaron operativas. Otras como Banco de España, Serrano, Retiro, Sevilla, Velázquez, Chueca o Colón, permanecieron cerradas para evitar aglomeraciones.

La presidenta madrileña también ha dado cuenta del refuerzo de hasta 200 vehículos en la red de autobuses interurbanos, así como de en los servicios sanitarios y de urgencias, con 560 profesionales, el suministro de agua en 162 puntos portátiles, a añadir a las 22 fuentes permanentes en las inmediaciones de los puntos donde el pontífice protagonizó los actos más multitudinarios, o la puesta a disposición de 15 institutos y tres colegios públicos para alojar a peregrinos.

Inmigración y polarización

"Nos expresamos hoy orgullosos de la ciudad que tenemos, de la sociedad que tenemos y que nuevamente ha vuelto a sorprender al mundo", ha insistido Ayuso. "Cientos de millones de personas han comprobado por todo el planeta cómo es la forma de vivir y de estar de los madrileños". El Gobierno regional cifra en 120 millones de euros el impacto económico de la visita.

En relación con los mensajes que León XIV ha dejado a su paso por Madrid, Ayuso ha asegurado que ni va a utilizar, ni quiere hacerlo, las palabras del Papa "ni a favor ni en contra de nadie". Las invocaciones del Papa contra la polarización o sobre la inmigración, ha dicho, son mensajes universales, "siempre los mismos allí donde esté". Ella misma se ha dicho partidaria de "buscar lo que nos encuentra".

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Otra cosa, ha añadido, es "la crisis institucional" en que se encuentra España, con el "secuestro" de los poderes legislativo y judicial "a manos del Gobierno". "La crisis institucional en la que estamos está muy por encima de ideas y de puntos de vista, y eso es algo que vamos a seguir denunciando allá donde tengamos la oportunidad", ha zanjado.