Antonio Rodríguez (FCC Medio Ambiente): "El uso de la IA es esencial para hacer nuestras ciudades más inteligentes y sostenibles, pero no hay que olvidar el toque humano"

Tras más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios medioambientales, FCC Medio Ambiente se ha consolidado como un actor clave en la gestión urbana sostenible. Integrada en FCCenviro, la compañía atiende actualmente a 83,5 millones de personas en más de 5.900 municipios y desarrolla su actividad en 12 países, con servicios que abarcan desde la recogida, tratamiento y reciclaje de residuos hasta la limpieza viaria, la conservación de zonas verdes o la recuperación de suelos contaminados. En la Comunidad de Madrid, su papel resulta especialmente relevante en la colaboración con las administraciones para avanzar hacia modelos urbanos más eficientes, sostenibles y cercanos a la ciudadanía.

Coincidiendo con la celebración del Foro de las Ciudades 2026 en Madrid, hablamos con Antonio Rodríguez, director de la delegación Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente, para conocer su visión sobre los retos y oportunidades de los servicios municipales del futuro.

P: ¿Cómo contempla FCC Medio Ambiente el futuro de los servicios municipales?

R: En FCC Medio Ambiente llevamos prestando servicios a las ciudades desde 1911, año en que se nos adjudicó el contrato de conservación y limpieza del alcantarillado de Barcelona, y que recientemente hemos renovado. El expertise adquirido durante más de un siglo y el haber evolucionado adaptándonos a las necesidades cambiantes de las ciudades nos da una buena perspectiva para encarar los retos del futuro: seguimos trabajando para que las comunidades sean cada vez más inteligentes, es decir, para que los ciudadanos reciban servicios más eficaces, eficientes, resilientes y sostenibles.

La empresa impulsa la transición hacia la economía circular mediante un enfoque integral en toda su actividad, aumentando el reciclaje y la reutilización de recursos, mejorando la eficiencia y reduciendo la huella de carbono. Se ha fijado metas alineadas con la UE (65% de reciclaje y menos del 10% de vertido en 2035), los ODS y alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Todo ello se recoge en su Estrategia de Sostenibilidad 2050, una hoja de ruta de desarrollo de negocio a 30 años basada en cuatro ejes: medioambiental, social, excelencia y buen gobierno, cuyo avance se valida mediante informes anuales certificados.

Obviamente, la economía circular es un factor muy influyente en los aspectos medioambientales y de excelencia de la sostenibilidad, y el hecho de tenerla siempre en mente nos permite ofrecer soluciones altamente competitivas y diferenciarnos en el mercado.

P: ¿Qué rol juega la innovación en el desarrollo de estos servicios por parte de FCC Medio Ambiente?

R: La innovación, profundamente impresa en nuestro ADN, nos ha posibilitado sobrevivir como empresa durante 115 años; es decir, nos ha permitido evolucionar con las ciudades y ofrecerles siempre las mejores soluciones para sus necesidades reales y cambiantes, y a un coste asumible. Desde 1911 hemos estado siempre en la vanguardia, creando nuevas tecnologías. Así, pasamos de la tracción animal a la motorización de los servicios en los primeros años 20 del pasado siglo y hemos ido desarrollando maquinaria cada vez más sostenible y eficiente, especialmente adaptada al entorno urbano y a sus necesidades concretas.

FCC Medio Ambiente lleva prestando servicios a las ciudades desde 1911. / Fernando Sauce

Quiero destacar que todos los avances tecnológicos se desarrollan en colaboración con los Ayuntamientos a los que prestamos servicio. Así, la implementación de nuevas fracciones y servicios de recogida que permitan aumentar los recursos recuperados y su calidad, como la implementación del 5º contenedor en Madrid entre 2017 y 2020/21, pionera y muy exitosa gracias a la excelente campaña de concienciación y comunicación del Ayuntamiento ‘Acierta con la Orgánica’. No puedo citar los innumerables casos de éxito de optimización de recogida selectiva en los que participamos, aunque sí resaltar que estamos orgullosos de que, trabajando mano a mano con nuestros ayuntamientos, muchos han alcanzado un elevado índice de recogida selectiva, que en algunos casos supera ya el 70%.

Además desde hace más de 10 años disponemos de un sistema certificado de gestión de la innovación en la empresa, de acuerdo con la norma ISO 56001. Esta herramienta de desarrollo y de diferenciación competitiva en el sector no solo rige nuestro día a día como compañía, sino que hemos registrado en el sistema ya cerca de 50 proyectos y hemos invertido en los últimos tres años más de 12 millones de euros, casi siempre trabajando con entidades europeas, como LIFE o BIO-BASED INDUSTRIES EUROPE, y colaborando con prestigiosas universidades y líderes industriales.

Trabajamos en muchas líneas de innovación, aunque quería al menos mencionar aquí las relativas a vehículos y maquinarias accionados por energías limpias, las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a los servicios o las de desarrollo de nuevos productos y subproductos de los residuos y su aprovechamiento. En nuestra web podéis encontrar información detallada al respecto.

P: ¿Cómo contempla la utilización de vehículos propulsados por energías limpias?

R: Desarrollar vehículos y máquinas que se adaptaran a la morfología de la red viaria con el máximo de eficacia, eficiencia y respeto por el medio ambiente ha sido una de las principales líneas de innovación desde nuestro origen. Para ser competitivos, el desarrollo de vehículos de servicio movidos por energías limpias ha tenido siempre como premisa que los equipos tuvieran igual o mejor desempeño que los accionados con motores de combustión. Hace más de 50 años, en 1974, comenzó a trabajar el primer recolector-compactador 100% eléctrico en Barcelona; en los años 80 trabajábamos con vehículos recolectores de dimensiones extremadamente reducidas y accionados eléctricamente en las estrechas calles de la Judería de Toledo. En esa década empezamos a implementar los vehículos con motores de GLP. La Comunidad de Madrid ha sido, de hecho, un entorno clave en este desarrollo, con proyectos pioneros como la introducción en 1999 en la ciudad de Madrid de la primera flota de recogida de residuos integrada en su totalidad con vehículos de Gas Natural Comprimido (GNC).

Actualmente, avanzamos hacia modelos de movilidad más limpia, incluyendo soluciones innovadoras como vehículos eléctricos de gran capacidad o tecnologías basadas en hidrógeno, con el objetivo de reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Un camión de FCC por Madrid. / Cedida

P: ¿Tienen las Tecnologías de Información y Comunicación TICs un papel relevante en la modernización de los servicios?

R: ¡Qué duda cabe! Las TICs nos dan la posibilidad de recopilar una ingente cantidad de datos sobre los servicios que, correctamente procesados, nos facilitan información para mejorar el control y organización de los mismos. En FCC Medio Ambiente previmos desde finales del siglo XX el potencial de estas tecnologías y comenzamos entonces a desarrollar nuestra propia plataforma tecnológica VISION, que hoy en día funciona de forma generalizada en muchos contratos como plataforma de gestión integral digital de los servicios. Permite recopilar datos de los equipos humanos y materiales, procesarlos y hacerlos accesibles en tiempo real tanto a la empresa como al ayuntamiento, a la vez que sirve de canal de comunicación entre estas dos entidades y, a la vez, con el ciudadano usuario, por medio de aplicaciones móviles que se adaptan a las necesidades de cada ciudad. Toda la información se puede centralizar en un Centro de Seguimiento del Servicio (CSS), como el que ya funciona en Madrid capital.

En definitiva, en el contexto actual, donde las administraciones públicas y la ciudadanía demandan mayor transparencia, calidad del servicio y acceso en tiempo real a la información, VISION satisface la necesidad de contar con sistemas capaces de centralizar, interpretar y compartir datos procedentes de múltiples fuentes, y permite mejorar el control y organización de los servicios y ligarlos a la gestión de taller, almacén y vehículos, así como al diseño de rutas óptimas. También recibe información de la mayoría de los dispositivos smart que se encuentran en el mercado (geolocalizadores, contenedores inteligentes, pesadores, identificadores…). La plataforma está viva, en continuo proceso de mejora y desarrollo de nuevos módulos y aplicaciones, y está diseñada para interoperar con otros sistemas municipales y corporativos, facilitando el intercambio seguro y automatizado de información relevante, lo que contribuye a crear un ecosistema digital unificado que impulsa la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora continua de los servicios urbanos.

P: ¿Cómo puede aprovecharse la Inteligencia Artificial (IA) en el diseño y ejecución de servicios que hagan las ciudades más inteligentes?

R: Desde luego la IA ha tenido una irrupción intensa en nuestras vidas y en todos los ámbitos de la sociedad, hay quien la compara con la aparición de los ordenadores personales en los años 80 o de internet en los 90.

FCC Medio Ambiente apuesta por la transformación digital del negocio a través de la aplicación estratégica de la Inteligencia Artificial. El Departamento de IA trabaja para integrar soluciones avanzadas que mejoren la eficacia y eficiencia de las operaciones, fortalezcan la toma de decisiones y generen un impacto positivo y sostenible en todas las áreas de la compañía.

La compañía lleva ya varios años trabajando con aplicaciones de IA entre las que me gustaría destacar:

- Proyecto PLAUSU: La PLataforma AUtónoma para Servicios Urbanos (PLAUSU) es un proyecto desarrollado por FCC Medio Ambiente junto con el Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA), financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es investigar y desarrollar tecnologías de automatización, con un gran peso de la Inteligencia Artificial, específicamente enfocadas en vehículos de servicio urbano y que conduzcan a la operación en modo autónomo de los mismos en las tareas de limpieza. Este proyecto ya se ha materializado sobre una barredora-baldeadora dual en conducción autónoma con un sistema de propulsión y de accionamiento de los implementos completamente eléctrico, que es ya una realidad y se encuentra actualmente en pruebas en la ciudad de Barcelona.

- Vehículo de Reconocimiento de Residuos fuera de contenedores: Con un dispositivo de alimentación de datos a través de visión artificial y mediante el uso de sensores visuales y el desarrollo de algoritmos basados en IA y Machine Learning, el proyecto de detección visual de residuos en la vía pública mediante Inteligencia Artificial, desarrollado por FCC Medio Ambiente junto al Ayuntamiento de Madrid, permite la detección proactiva y automática de residuos abandonados junto a los contenedores. La iniciativa busca erradicar un problema que afecta en gran medida a la calidad del servicio, lo que provoca focos de suciedad, notables problemas estéticos en el paisaje urbano y numerosas quejas por parte de la ciudadanía. Desde su implementación se ha agilizado la detección y resolución de incidencias en más de un 30%, además de mejorar sensiblemente las condiciones de Seguridad Laboral para el personal de inspección en la calle, que ya no debe descender de su vehículo a la calzada con tanta frecuencia.

El proyecto ha sido premiado y reconocido en 2025 como una de las mejores Acciones Sostenibles (Best Sustainability Actions) del Año por el grupo Custommedia.

- Proyecto CallBot: CallBot es una plataforma de recepción de avisos de recogida de voluminosos que utiliza inteligencia artificial para optimizar la programación y ejecución del servicio, haciéndolo más inteligente y eficiente. El desarrollo del proyecto se basa en tres principios:

Interacción en lenguaje natural : la ciudadanía interactúa con la plataforma mediante lenguaje natural, mejorando la accesibilidad y la facilidad para programar recogidas.

: la ciudadanía interactúa con la plataforma mediante lenguaje natural, mejorando la accesibilidad y la facilidad para programar recogidas. Automatización y soporte humano : las tareas rutinarias se automatizan y los casos complejos se derivan a operadores humanos para su resolución.

: las tareas rutinarias se automatizan y los casos complejos se derivan a operadores humanos para su resolución. Eficiencia de rutas basada en datos: la planificación de rutas basada en datos mejora la eficiencia operativa y la accesibilidad del servicio en entornos urbanos.

El sistema se apoya en la plataforma digital VISION y se ha implantado hasta la fecha en cerca de 20 contratos. Dada su eficacia, se espera un aumento exponencial.

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Por último, quiero destacar que, aunque el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y de la IA es esencial para hacer los servicios de nuestras ciudades más inteligentes y sostenibles, no hay que olvidar el toque humano: para FCC Medio Ambiente, desde 1911, el contacto y la cercanía con nuestros clientes, el escuchar lo que dicen y desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades reales ha sido y es la base de nuestra supervivencia y evolución como empresa.