VIVIENDA
Vox pide liquidar la Empresa Municipal de la Vivienda de El Escorial tras 12 años sin construir viviendas
La formación abandona el consejo de administración y denuncia que el organismo carece de actividad desde hace más de una década
Europa Press
El grupo municipal de Vox en El Escorial ha anunciado su renuncia a formar parte del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y ha reclamado su liquidación al considerar que se trata de un organismo sin actividad que no ha construido ninguna vivienda en los últimos doce años.
Según ha explicado el portavoz de la formación, Ignacio González Velayos, la decisión responde a que la empresa municipal "no es ahora mismo el instrumento apropiado" para promover vivienda y supone un coste para las arcas públicas.
"Hemos abandonado el Consejo de la Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y hemos pedido su disolución y su liquidación. En estos últimos 12 años, el equipo de gobierno del Partido Popular no ha construido ni una sola vivienda en terreno público", ha señalado.
Vox sostiene que mantener la EMV carece de sentido al no haber desarrollado promociones de vivienda durante más de una década y ha solicitado que el capital social de la entidad pase a las arcas municipales. Asimismo, reclama que el patrimonio de la sociedad, que según la formación consta de un local comercial, se incorpore al inventario del Ayuntamiento.
"Lo que hemos solicitado es que se liquide esta empresa municipal de la vivienda, que el capital social pase a las arcas municipales y el inventario patrimonial, que consta de un local comercial, pase al inventario del Ayuntamiento", ha afirmado González Velayos.
Por su parte, fuentes municipales han señalado que la Empresa Municipal de la Vivienda ya se encuentra en proceso de disolución.
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