León XIV prepara su discurso ante el Congreso: el papa hablará de la polarización política frente a los diputados

El Papa comienza su tercera jornada en Madrid. El sumo pontífice permanece un día más en la capital, antes de continuar su estancia en España con Barcelona y Canarias, en la que es la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011.

Siga en directo todas las actividades previstas, la agenda del papa y las restricciones de tráfico esperadas para estos días.

Iván Gil Sánchez llega a la Nunciatura para ser recibido por el Papa Pedro Sánchez ha llegado minutos antes de las 9:30 horas a la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid, donde será recibido por el Papa León XIV. Un encuentro privado previo a su discurso en el Congreso, donde está previsto profundizar en asuntos como la migración o la cooperación internaciona.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda teletrabajo y bus y bicimad gratuito

Máxima seguridad El Parlamento español ya espera al papa León XIV entre medidas de seguridad máxima. 7 helicópteros y 16 drones sobrevuelan el cielo de Madrid.

Pilar Santos El Vaticano pidió que el Papa hablara en el Congreso El ministro de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado en RNE que "fue el propio Vaticano el que mostró interés en que el Papa pudiera hablar en una sesión conjunta del Congreso y el Senado". Bolaños es el ministro responsable de la coordinación de la visita de León XIV por ser el encargado de las relaciones con la Iglesia.

Ana Cabanillas Todo listo en el Congreso para recibir al Papa León IV. La banda de música comienza sus ensayos y cientos de feligreses esperan en el exterior para ver la llegada del Pontífice Pontífice. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o el portavoz socialista, Patxi López, ya se encuentran en el Hemiciclo. También se dejan ver ya por la Cámara Baja la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz o el ministro Óscar López.

Así será el acto del Bernabéu esta tarde Habrá más de 24.000 personas de las parroquias, más de 7.000 de las asociaciones, hermandades y movimientos, más de 7.000 de las comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y sacerdotes, además de obispos y autoridades nacionales y locales y representantes del Real Madrid. El Papa León XIV recorrerá el campo de fútbol en un buggy eléctrico para saludar a todos los asistentes. Este vehículo --un cochecito de golf reconvertido en papamóvil blanco y sin capota-- ya está aparcado en el garaje subterráneo del estadio, recién llegado desde Burgos.

Madrid blindada por el dispositivo policial para la visita del papa al Congreso Madrid ha amanecido este lunes blindado por el dispositivo policial desplegado durante la visita del papa, y los primeros cortes de tráfico han comenzado ya a producirse para garantizar la seguridad de los desplazamientos de León XIV, que este lunes será el primer pontífice que hable ante el Congreso de los Diputados en la que será la jornada más intensa de su estancia en la capital. Las calles que rodean el Palacio de Congreso están ya cerradas a la circulación de vehículos, cortes que irán en aumento a lo largo del día.

Ajetreo y fuerte control policial en el Congreso antes de que llegue León XIV En los alrededores del Congreso hay una gran presencia policial, con la calles aledañas cortadas ya al tráfico de vehículos, y a las puertas del edificio se registran largas colas de periodistas para acreditarse. La masiva presencia de informadores ha obligado a habilitar zonas de prensa que se añaden a las habituales debido a que estas no eran suficientes para atender la demanda de los medios de comunicación.

Gran expectación en el Congreso ante la visita del papa El Congreso vive desde primera hora de la mañana una gran expectación ante la visita del papa, uno de los actos más relevantes de la agenda de su viaje oficial a España. A menos de tres horas de la llegada del sumo pontífice al Palacio de la Carrera de San Jerónimo se ultiman ya los detalles finales para la que será la primera intervención de un papa ante las Cortes españolas en una sesión solemne de ambas cámaras. León XIV acude a esta sesión plenaria conjunta del Congreso y el Senado en su condición de jefe de Estado del Vaticano, por lo que será recibido con el mismo protocolo que el resto de mandatarios de otros países.