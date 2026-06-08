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León XIV prepara su discurso ante el Congreso: el papa hablará de la polarización política frente a los diputados

ESPECIAL MULTIMEDIA | Escenarios, actos, recorridos... Todo lo que hay que saber sobre la histórica visita del Papa León XIV a Madrid

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Andrea San Martín

Marina Armas

Daniel Gómez Alonso

Madrid

El Papa comienza su tercera jornada en Madrid. El sumo pontífice permanece un día más en la capital, antes de continuar su estancia en España con Barcelona y Canarias, en la que es la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011.

Siga en directo todas las actividades previstas, la agenda del papa y las restricciones de tráfico esperadas para estos días.

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