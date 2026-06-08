Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del papa a MadridDiscurso papa en el CongresoCortes de tráfico MadridAgenda León XIVAgua sabe a cloroAtraco TorrelodonesFlorentino PérezMaría Jesús y su AcordeónNotas PAU MadridPiscina Riosequillo
instagramlinkedin

CULTURA EN MADRID

El Teatro Real organiza un taller de danza para que niños, padres y abuelos bailen juntos

La actividad, impartida por Antonio Quiles, forma parte del ciclo Cuerpo en danza: flamenco joven y ritmos urbanos y se celebrará el 13 de junio en el Real Teatro de Retiro

Teatro Real.

Teatro Real. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El Teatro Real ha programado para el próximo 13 de junio una sesión de danza pensada para reunir a distintas generaciones en torno al movimiento. La actividad invita a niños, adultos y abuelos a participar juntos en un taller en el que el aprendizaje y el juego comparten protagonismo.

La propuesta forma parte del ciclo Cuerpo en danza: flamenco joven y ritmos urbanos, una iniciativa que reúne diferentes actividades dirigidas a públicos de distintas edades con el objetivo de acercar la danza y la expresión corporal a nuevos participantes.

Durante las dos horas de duración del taller, los asistentes podrán explorar el movimiento en el espacio mediante dinámicas corporales y ejercicios de baile diseñados para realizarse en grupo. La experiencia busca que los participantes descubran la danza desde la práctica directa, favoreciendo la interacción entre personas de diferentes edades.

Antonio Quiles, al frente de la actividad

La sesión estará dirigida por Antonio Quiles, director, docente y performer especializado en danza inclusiva, comunitaria y educativa. A través de su trabajo con la compañía ALTERACIONES Danza-Teatro, desarrolla proyectos de creación artística con colectivos diversos, utilizando el cuerpo y el movimiento como herramientas de expresión, participación y transformación social.

Su metodología apuesta por prácticas creativas inclusivas que fomentan la imaginación, la colaboración y el desarrollo de lenguajes propios a través de la danza.

Noticias relacionadas

Un fin de semana dedicado al movimiento

El taller para familias forma parte de una programación más amplia que incluye otras actividades durante el fin de semana. El mismo 13 de junio se celebrará un taller de danza inclusiva dirigido a jóvenes con diversidad funcional e intelectual de entre 14 y 30 años, mientras que el 14 de junio tendrá lugar una sesión destinada a adolescentes de entre 13 y 16 años interesados en iniciarse en la danza y la exploración del movimiento.

Evento: Taller de danza en familiaLugar: Real Teatro de Retiro, Sala Pacífico (Plaza Daoíz y Velarde, 4, Madrid)Fecha: 13 de junioHora: 12:00 horasDuración: 2 horasEdad recomendada: Desde 6 añosPrecio entrada general: 20 eurosPrecio infantil (3 a 16 años): 15 euros

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo moverse por Madrid durante el 'lunes más complicado' por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías
  2. Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio
  3. Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?
  4. Así ha sido el examen de Dibujo Técnico II de PAU 2026 en Madrid: ¿serías capaz de resolverlo?
  5. Pocos asientos' y 'escasa funcionalidad' en el nuevo vestíbulo de Chamartín tras cuatro años en obras: 'Es una estación, no un museo
  6. Este es el calendario del próximo curso escolar en la Comunidad de Madrid para Infantil, Primaria y Secundaria: cuando empieza y acaba, festivos, vacaciones...
  7. De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu
  8. Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia

La reina Sofía se reúne con León XIV antes de asistir al único acto del viaje: la ofrenda a la Almudena

La reina Sofía se reúne con León XIV antes de asistir al único acto del viaje: la ofrenda a la Almudena

El Teatro Real organiza un taller de danza para que niños, padres y abuelos bailen juntos

El Teatro Real organiza un taller de danza para que niños, padres y abuelos bailen juntos

León XIV concede la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena antes del encuentro con los fieles en el Bernabéu

León XIV concede la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena antes del encuentro con los fieles en el Bernabéu

Feijóo suscribe "de la primera a la última" todas las palabras de León XIV

Feijóo suscribe "de la primera a la última" todas las palabras de León XIV

Largas colas y "mucho estrés" por asistir al encuentro con el Papa en el Bernabéu: "Que esté aquí hoy es una providencia de Dios"

Largas colas y "mucho estrés" por asistir al encuentro con el Papa en el Bernabéu: "Que esté aquí hoy es una providencia de Dios"

Los seis desafíos de Florentino Pérez para resucitar el Real Madrid

Los seis desafíos de Florentino Pérez para resucitar el Real Madrid

Alcobendas reducirá la tasa de residuos en 2027: así serán las nuevas bonificaciones

Alcobendas reducirá la tasa de residuos en 2027: así serán las nuevas bonificaciones

El Papa recibe a Ayuso en un encuentro privado en la nunciatura tras su reunión con Sánchez y el discurso en el Congreso

El Papa recibe a Ayuso en un encuentro privado en la nunciatura tras su reunión con Sánchez y el discurso en el Congreso