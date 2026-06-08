El Teatro Real organiza un taller de danza para que niños, padres y abuelos bailen juntos

El Teatro Real ha programado para el próximo 13 de junio una sesión de danza pensada para reunir a distintas generaciones en torno al movimiento. La actividad invita a niños, adultos y abuelos a participar juntos en un taller en el que el aprendizaje y el juego comparten protagonismo.

La propuesta forma parte del ciclo Cuerpo en danza: flamenco joven y ritmos urbanos, una iniciativa que reúne diferentes actividades dirigidas a públicos de distintas edades con el objetivo de acercar la danza y la expresión corporal a nuevos participantes.

Durante las dos horas de duración del taller, los asistentes podrán explorar el movimiento en el espacio mediante dinámicas corporales y ejercicios de baile diseñados para realizarse en grupo. La experiencia busca que los participantes descubran la danza desde la práctica directa, favoreciendo la interacción entre personas de diferentes edades.

Antonio Quiles, al frente de la actividad

La sesión estará dirigida por Antonio Quiles, director, docente y performer especializado en danza inclusiva, comunitaria y educativa. A través de su trabajo con la compañía ALTERACIONES Danza-Teatro, desarrolla proyectos de creación artística con colectivos diversos, utilizando el cuerpo y el movimiento como herramientas de expresión, participación y transformación social.

Su metodología apuesta por prácticas creativas inclusivas que fomentan la imaginación, la colaboración y el desarrollo de lenguajes propios a través de la danza.

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Un fin de semana dedicado al movimiento

El taller para familias forma parte de una programación más amplia que incluye otras actividades durante el fin de semana. El mismo 13 de junio se celebrará un taller de danza inclusiva dirigido a jóvenes con diversidad funcional e intelectual de entre 14 y 30 años, mientras que el 14 de junio tendrá lugar una sesión destinada a adolescentes de entre 13 y 16 años interesados en iniciarse en la danza y la exploración del movimiento.