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VISITA PAPA LEÓN XIV

El regalo de Pedro Sánchez al Papa León XIV, un bonsái de olivo: "símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento"

La elección del olivo bonsái, según expertos, es un símbolo de paciencia y sabiduría, reflejando los desafíos climáticos y tecnológicos actuales

Reunión entre Sánchez y el Papa

Reunión entre Sánchez y el Papa / EFE (Fernando Calvo)

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

La visita del Papa León XIV a la capital ha estado marcada por los detalles, y los obsequios, desde la entrega de las llaves de la ciudad a manos de José Luis Martínez-Almeida hasta el presente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez entregaba al pontífice durante su encuentro en la Nunciatura Apostólica de Madrid: un bonsái de olivo.

De acuerdo al Ejecutivo, con 13 años de edad, este bonsái que León XIV recibía sonriente representa "la paz, el diálogo y el entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano". Así, resaltando su simbología, la Moncloa se decantaba por esta especie de gran carga de simbólica que "enraizada en la historia, la cultura, y la economía de España representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación".

Un reflejo de los retos que plantea el siglo XXI

Definido por los expertos como "un símbolo de longevidad", este pequeño árbol no es solo una planta decorativa, sino "un vínculo vivo con la longevidad" que nos recuerda la paciencia y sabiduría de la naturaleza. En este contexto, desde el ejecutivo también han querido resaltar el olivo "como un reflejo de los retos que plantea el siglo XXI".

El Bonsái de Olivo es de los primeros árboles que cultivan los aficionados de este mundo

El Bonsái de Olivo es de los primeros árboles que cultivan los aficionados de este mundo / Mistral Bonsái

Y es que desde "la adaptación la cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible, como un puente entre lo rural y lo global", nuestro país deberá enfrentar retos tecnológicos y climáticos de gran envergadura en los próximos años. En este proceso, en España, el olivar es de vital importancia, ya que " ha definido la fisonomía de comunidades enteras".

Extendiéndose por millones de hectáreas y consiguiendo "crear ecosistemas que frenan la desertización y protegen la fauna ibérica", el olivo no solo es una fuente vital para la economía de nuestro país, sino que es capaz de "generar espacios de vida compartida", han explicado desde el ejecutivo.

Conexión y paciencia: claves para cuidar un bonsái

Expertos en el cuidado de los bonsáis aplauden la elección del presidente porque aunque cuidar de uno de estos árboles requiere de dedicación y respeto por el proceso natural, el olivo bonsái es una de las especies más resistentes perfecta para quienes se inician en este mundo.

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El secreto para cuidar de bonsáis olivo es una poda regular y esepcialmente durante el mes de marzo / Mistral Bonsái

Su cuidado requiere de una conexión especial con la naturaleza, pero también de luz solar indirecta, poca agua evitando encharcar sus raíces y una poda regular que ayude a equilibrar su tamaño manteniendo la planta saludable. Así como una metáfora de la religión cristiana que cuida desde la distancia y guía a sus ovejas, este olivo pasará a formar parte del jardín privado de su santidad.

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