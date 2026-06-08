Reelegido presidente del Real Madrid: dónde vive Florentino Pérez y cómo es su vivienda junto al Bernabéu

Tras ser reelegido al frente del Real Madrid, Florentino Pérez, empresario, ingeniero y expolítico español, vuelve a situarse en el centro de la actualidad deportiva e institucional. Aunque su figura está estrechamente ligada al club blanco, el empresario madrileño también lidera el Grupo ACS y participa activamente en diversas instituciones culturales y profesionales como el Teatro Real o la Fundación de Caminos, Canales y Puertos.

Considerado una de las mayores fortunas del país, Florentino posee un importante patrimonio inmobiliario valorado en cerca de sesenta millones de euros. Entre sus propiedades destaca la residencia en la que vive habitualmente, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Madrid y a escasos minutos del estadio Santiago Bernabéu. Desde allí compagina sus responsabilidades empresariales con la gestión diaria del Real Madrid en el inicio de un nuevo mandato presidencial.

Un complejo de siete viviendas en una

Celoso de su intimidad, sería la periodista de 'El Salto', Felicia Barrio, quien desvelaría la dirección de la vivienda del presidente, en la calle Pablo Aranda 24, en el exclusivo barrio de 'El Viso'. Con más 2.600 metros cuadrados, el hogar de Florentino no es un domicilio al uso, sino siete viviendas interconectadas.

El Presidente del Real Madrid Club de Fútbol vive en 'El Viso' uno de los barrios más exclusivos de la capital / EFE (Fernando Alvarado)

Hace 20 años, Florentino Pérez, conocido por ser un as de las inversiones, fue adquiriendo poco a poco fincas colindantes de este barrio al norte de Madrid hasta contar con la parcela necesaria para construir un complejo familiar único. Así, con un total de siete viviendas y tres plantas, el presidente del Real Madrid reside en este complejo interconectado por ascensores privados junto a sus hijos: Florentino, Eduardo y María Ángeles, tras el fallecimiento de su esposa María Ángeles Sandoval en el año 2012.

El empresario ha adquirido varias fincas colindantes hasta construir este complejo de siete viviendas interconectadas por ascensores privados / Google Maps

La privacidad, una de las prioridades del presidente merengue

Teniendo la privacidad como una de sus prioridades, Florentino no ha escatimado en equipar la vivienda para poder disfrutar de su tiempo libre junto a su familia sin necesidad de salir al exterior, evitando a paparazis y periodistas del corazón. Así, esta manzana del barrio de 'El Viso' transformado en vivienda, cuenta con piscina, jacuzzi y un gran jardín que complementan el interior de la vivienda.