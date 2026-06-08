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VISITA DEL PAPA

El Real Madrid vende camisetas de León XIV por 195 euros tras confesar el papa que es madridista

El club blanco, que acoge un encuentro con el papa en el Bernabéu, lanza una edición limitada con el XIV en el dorsal y León en la parte superior

Edición limitada de camisetas del Real Madrid con el nombre de León XIV, con un precio de 195 euros.

Edición limitada de camisetas del Real Madrid con el nombre de León XIV, con un precio de 195 euros. / Rodrigo Jiménez / EFE

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EFE

Madrid

El Real Madrid puso a la venta en su tienda oficial este lunes una edición limitada de camisetas con el nombre de León XIV, con un precio de 195 euros, después de que el papa desvelara su afición por el conjunto madridista.

En los escaparates de los locales, el club blanco ha colocado maniquíes para exhibir la camiseta, en la que en su espalda se lee "León" en la parte superior y "XIV" como dorsal.

El coste de la camiseta es de 195 euros, a la que se puede añadir el pantalón (55 euros) y las medias (25).

Al día siguiente de su triunfo en las elecciones presidenciales, Florentino Pérez va a regalar esta tarde una camiseta al papa con su nombre con motivo del encuentro que va a celebrar en el estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana, uno de los actos centrales del programa del pontífice estadounidense durante su estancia en la capital de España.

"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad", dijo Pérez el pasado sábado en un acto de campaña.

El mandatario del club blanco se refirió a unas palabras de Robert Prevost durante el vuelo que le trasladó ese día a España para el inicio de su visita y en las que apuntó que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", él es "del Real Madrid".

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