Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del papa a MadridDiscurso papa en el CongresoCortes de tráfico MadridAgenda León XIVAgua sabe a cloroAtraco TorrelodonesFlorentino PérezMaría Jesús y su AcordeónNotas PAU MadridPiscina Riosequillo
instagramlinkedin

88.000 EUROS POR ESTRUCTURA

PSOE de Leganés denuncia "despilfarro" en ocho monolitos de bienvenida y el Gobierno defiende que es una estimación sin ejecutar

Los socialistas cuestionan la prioridad del gasto en monolitos, sugiriendo que casi un millón de euros sería mejor invertido en programas sociales para los vecinos

Fachada del Ayuntamiento de Leganés

Fachada del Ayuntamiento de Leganés / Eduardo Parra - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

El PSOE de Leganés ha cuestionado la inversión prevista para la instalación de ocho monolitos en los accesos al municipio, cuyo coste estimado alcanza cerca de un millón de euros. Según el grupo socialista, el precio unitario de 88.000 euros por estructura supone un gasto innecesario y una gestión de prioridades alejada de las necesidades reales de los vecinos.

El secretario general del PSOE local, Miguel Recuenco, ha calificado la iniciativa como un proyecto de carácter propagandístico. Los socialistas proponen que, en lugar de destinar casi 900.000 euros a estos elementos ornamentales, el Ayuntamiento debería invertir el presupuesto en programas municipales, como ayudas universitarias que podrían beneficiar a cerca de mil jóvenes de la ciudad. Recuenco ha instado al Gobierno local a reconsiderar esta inversión ante las carencias en servicios e infraestructuras.

La respuesta del Gobierno local

Por su parte, el equipo de Gobierno de Leganés, formado por PP y Unión por Leganés, ha aclarado que la cifra es una estimación técnica y que el proyecto no ha supuesto, hasta el momento, ningún coste para las arcas municipales. El concejal de Obras y primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, ha subrayado que la propuesta aún debe ser sometida a votación en el Pleno municipal.

Noticias relacionadas

El Gobierno municipal ha defendido el proyecto como una medida para mejorar la estética y la imagen de los accesos a Leganés. En su respuesta a las críticas socialistas, Delgado ha desestimado las acusaciones de despilfarro y ha instado a la oposición a recordar la gestión económica de los anteriores mandatos del PSOE, calificando de "frivolidad" el cuestionamiento sobre esta iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo moverse por Madrid durante el 'lunes más complicado' por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías
  2. Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio
  3. Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?
  4. Así ha sido el examen de Dibujo Técnico II de PAU 2026 en Madrid: ¿serías capaz de resolverlo?
  5. Pocos asientos' y 'escasa funcionalidad' en el nuevo vestíbulo de Chamartín tras cuatro años en obras: 'Es una estación, no un museo
  6. Este es el calendario del próximo curso escolar en la Comunidad de Madrid para Infantil, Primaria y Secundaria: cuando empieza y acaba, festivos, vacaciones...
  7. De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu
  8. Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia

PSOE de Leganés denuncia "despilfarro" en ocho monolitos de bienvenida y el Gobierno defiende que es una estimación sin ejecutar

PSOE de Leganés denuncia "despilfarro" en ocho monolitos de bienvenida y el Gobierno defiende que es una estimación sin ejecutar

Croquetas, soufflé de 1839 y un rosado que "le gustó mucho": así fue la cena privada del Papa en Madrid

Croquetas, soufflé de 1839 y un rosado que "le gustó mucho": así fue la cena privada del Papa en Madrid

León XIV encadenará dos actos en la Almudena y el Bernabéu durante la tarde

León XIV encadenará dos actos en la Almudena y el Bernabéu durante la tarde

El Papa recibe a Ayuso en un encuentro privado en la nunciatura tras su reunión con Sánchez y el discurso en el Congreso

El Papa recibe a Ayuso en un encuentro privado en la nunciatura tras su reunión con Sánchez y el discurso en el Congreso

Sánchez y el Papa profundizan en migración y cooperación durante su reunión previa al discurso del Congreso

Sánchez y el Papa profundizan en migración y cooperación durante su reunión previa al discurso del Congreso

El Papa pide a los obispos responder ante la "plaga" de los abusos sexuales con "verdad, justicia y reparación"

El Papa pide a los obispos responder ante la "plaga" de los abusos sexuales con "verdad, justicia y reparación"

Faim Art en Madrid: más de 70 artistas sin intermediarios se dan cita en la Fundación Pons

Faim Art en Madrid: más de 70 artistas sin intermediarios se dan cita en la Fundación Pons

Por qué el agua de Madrid "sabe a cloro": quejas de vecinos de Carabanchel, Arganzuela o Latina

Por qué el agua de Madrid "sabe a cloro": quejas de vecinos de Carabanchel, Arganzuela o Latina