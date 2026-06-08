PSOE de Leganés denuncia "despilfarro" en ocho monolitos de bienvenida y el Gobierno defiende que es una estimación sin ejecutar

El PSOE de Leganés ha cuestionado la inversión prevista para la instalación de ocho monolitos en los accesos al municipio, cuyo coste estimado alcanza cerca de un millón de euros. Según el grupo socialista, el precio unitario de 88.000 euros por estructura supone un gasto innecesario y una gestión de prioridades alejada de las necesidades reales de los vecinos.

El secretario general del PSOE local, Miguel Recuenco, ha calificado la iniciativa como un proyecto de carácter propagandístico. Los socialistas proponen que, en lugar de destinar casi 900.000 euros a estos elementos ornamentales, el Ayuntamiento debería invertir el presupuesto en programas municipales, como ayudas universitarias que podrían beneficiar a cerca de mil jóvenes de la ciudad. Recuenco ha instado al Gobierno local a reconsiderar esta inversión ante las carencias en servicios e infraestructuras.

La respuesta del Gobierno local

Por su parte, el equipo de Gobierno de Leganés, formado por PP y Unión por Leganés, ha aclarado que la cifra es una estimación técnica y que el proyecto no ha supuesto, hasta el momento, ningún coste para las arcas municipales. El concejal de Obras y primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, ha subrayado que la propuesta aún debe ser sometida a votación en el Pleno municipal.

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El Gobierno municipal ha defendido el proyecto como una medida para mejorar la estética y la imagen de los accesos a Leganés. En su respuesta a las críticas socialistas, Delgado ha desestimado las acusaciones de despilfarro y ha instado a la oposición a recordar la gestión económica de los anteriores mandatos del PSOE, calificando de "frivolidad" el cuestionamiento sobre esta iniciativa.