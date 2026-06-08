La piscina natural más grande de España está en este pueblo a una hora de Madrid: fechas, precios y cómo llegar

Cuando el calor aprieta en Madrid, encontrar un lugar donde refrescarse en pleno verano puede convertirse en una pesadilla. Las piscinas municipales suelen ser una buena opción, pero la afluencia de gente en ellas hace que no sean precisamente un lugar en el que desconectar. Por suerte, cerca de la capital hay alternativas que van un paso más allá, auténticos oasis de calma en los que podrás pasar el día entero.

Una de las escapadas más populares de la Comunidad de Madrid está en Buitrago del Lozoya, a aproximadamente una hora de la capital. Allí se encuentra el Área Recreativa de Riosequillo, conocida por albergar la que está considerada una de las piscinas naturales más grandes de España.

Una de las escapadas más populares de la Comunidad de Madrid está en Buitrago del Lozoya / Turismo Buitrago de Lozoya

¿Cuándo abre la piscina natural de Riosequillo?

La temporada de verano 2026 en Riosequillo comenzará el 30 de junio y se prolongará hasta el 30 de agosto. El recinto abrirá de martes a domingo, por lo que permanecerá cerrado los lunes.

El área recreativa cuenta con un aforo diario de 2.305 personas, así que conviene organizar la visita con antelación, especialmente en fines de semana y festivos, cuando la demanda suele ser mayor.

La temporada de verano 2026 en Riosequillo comenzará el 30 de junio y se prolongará hasta el 30 de agosto / ÁREA RECREATIVA RIOSEQUILLO

Horarios de Riosequillo

Los horarios varían según el día de la semana. De martes a viernes, la entrada al recinto estará disponible de 11:00 a 20:00 horas. La piscina grande abrirá de 11:20 a 19:35 horas, mientras que la piscina infantil funcionará de 12:00 a 19:00 horas. El bar cafetería abrirá de 11:00 a 19:30 horas.

Los sábados, domingos y festivos, el recinto amplía su horario. La entrada estará abierta de 10:30 a 20:30 horas. La piscina grande podrá utilizarse de 10:45 a 20:00 horas y, la piscina infantil, de 11:50 a 19:00 horas. El bar cafetería funcionará de 10:30 a 20:00 horas.

Precios de las entradas a la piscina natural de Riosequillo

Las tarifas también cambian según el día. De martes a viernes, la entrada general cuesta 9 euros. La entrada reducida tiene un precio de 6 euros y está pensada para menores de 3 a 15 años, mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y familias numerosas, siempre con la acreditación correspondiente.

Los sábados, domingos y festivos, la entrada general sube a 14 euros. En esos días, la entrada reducida cuesta 10 euros. Además, existe una tarifa para grupos de 25 o más personas, disponible de martes a viernes y solo con reserva previa, con un precio de 6 euros por persona.

¿Cómo llegar a Riosequillo?

La forma más cómoda de llegar a la piscina natural de Riosequillo es en coche. El acceso se realiza por la A-1, tomando la salida 74, hasta el área recreativa situada junto al embalse y a unos dos kilómetros de Buitrago del Lozoya.

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También se puede ir en autobús desde Madrid. Las líneas que conectan con la zona son la 191, 191E, 191D, 194A, 195A, 195B, 196 y 199. Desde las paradas más cercanas hay que caminar menos de 15 minutos hasta el recinto.