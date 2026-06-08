El Papa recibirá a Ayuso en un encuentro privado en la nunciatura este lunes por la tarde

El Papa y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se verán finalmente en un "encuentro privado", en la tarde de este lunes en Madrid. Se trata de un encuentro fuera de la agenda oficial, al margen de los siete actos papales en la capital a los que la dirigente madrileña habrá acudido desde el sábado cuando este martes el pontífice parta hacia Barcelona.

La reunión llega apenas una semana después de que mantuvieran una audiencia privada en Roma en vísperas del viaje de León XIV a España, y en el mismo día en que el Pontífice ha recibido en la Nunciatura Apostólica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pronunciado el primer discurso de un papa en el Congreso de los Diputados.

En la cita, que tendrá lugar a primera hora de la tarde en la Nunciatura Apostólica, acompañarán a Ayuso sus consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. Según ha comentado la propia presidenta madrileña en un encuentro informal con periodistas extranjeros en el Centro Internacional de Prensa de la visita, instalado en la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia regional, volverá a trasladarle el "orgullo" con que desde el Gobierno autonómico se está viviendo una visita que califica de histórica.

Como el Rey ayer, Ayuso considera que Madrid "ha respondido" con la masiva presencia de gente en las calles tanto en la vigilia del sábado como en la misa de ayer, algo que, ha asegurado, ya le adelantó ocurriría en la conversación que mantuvieron en Roma. La presidenta madrileña también le trasladará a León XIV preocupaciones compartidas en relación con la infancia y las personas más vulnerables.

En el Ejecutivo regional manifiestan su satisfacción con el resultado del paso del Papa por Madrid hasta el momento, tanto por el éxito organizativo como por la proyección que está dando de Madrid. En cuanto a los mensajes que está lanzando León XIV durante la visita, se señala que cada uno trata de interpretarlos en un sentido y se critica que pueda haber intentos de instrumentalización.

A pesar de ello, se entiende en el entorno de la presidenta madrileña que ideas como las que ha planteado hoy el Papa en el Congreso sobre el aborto o la libertad de elección educativa se alinean con políticas regionales como la reciente consideración del concebido no nacido como parte de la unidad familiar a efectos administrativos o para la solicitud de ayudas o las facilidades para la libertad de elección educativa para las familias entre escuelas públicas, concertadas o privadas.

En relación con las llamadas del pontífice contra la polarización, la propia Ayuso ha defendido "la unidad en la diversidad", aunque ha considerado que el enfrentamiento político abierto continuará una vez pase la visita de León XIV.

La presidenta madrileña excusó su presencia en la sesión de hoy en las Cortes españolas pese a ser invitada, confirmaron fuentes regionales la semana pasada. Ayuso está acompañando, no obstante, numerosas actividades de León XIV en la capital. El sábado, día de su llegada, acudió al recibimiento en el Aeropuerto de Barajas junto a los Reyes y el presidente del Gobierno, y posteriormente a la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio Real, donde estuvieron todos los presidentes autonómicos a excepción del lehendakari, Imanol Pradales, quien acudirá a uno de los actos que el Santo Padre tiene previstos en Canarias.

En la mañana del domingo, la dirigente madrileña estuvo en la multitudinaria misa del Corpus, en Cibeles, y por la tarde también asistió al acto Tejer Redes con representantes de la cultura, el deporte, la universidad y los agentes sociales. Asimismo, asistirá esta tarde al acto de oración en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, que tendrá lugar en la catedral, y al encuentro diocesano que León XIV mantendrá con fieles y sacerdotes de las parroquias madrileñas en el estadio Santiago Bernabéu.

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Asimismo, participará mañana en su despedida en el Aeropuerto, antes de su partida en avión hacia Barcelona para proseguir el viaje, su primer recorrido como Papa por España y el primero de un pontífice por el país en 15 años.