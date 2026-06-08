El Papa posa junto a Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid

El Santiago Bernabéu vivió este lunes una jornada muy diferente a la habitual. Por un día no hubo fútbol, goles ni aficionados animando desde la grada. El gran protagonista fue el papa León XIV, que visitó el estadio madridista y dejó una de las imágenes más llamativas del acto al posar junto a Florentino Pérez con una camiseta personalizada del Real Madrid.

El presidente blanco recibió al pontífice antes del inicio del encuentro con la comunidad diocesana de Madrid y le entregó varios regalos en nombre del club. El más especial fue una camiseta del Real Madrid con el nombre de pila del Papa, Robert F. Prevost, y el dorsal número 1 en la espalda. Además, Florentino también le obsequió con una réplica del Santiago Bernabéu.

León XIV agradeció el gesto y correspondió al mandatario madridista con una medalla conmemorativa. Después llegó el momento de la fotografía que rápidamente se extendió por redes sociales: el Papa y Florentino posando juntos con la camiseta blanca.

La visita del pontífice convirtió por unas horas al Bernabéu en el centro de atención mucho más allá del deporte. Decenas de miles de personas llenaron las gradas para participar en un acto que mezcló música, testimonios y mensajes de fe. Un escenario poco habitual para un recinto acostumbrado a albergar grandes noches europeas y partidos decisivos.

Durante su intervención, León XIV aprovechó varios guiños futbolísticos para conectar con los asistentes. De hecho, llegó a bromear con el escenario elegido y aseguró que la Iglesia de Madrid había marcado un "golazo" organizando un encuentro de estas características en el estadio del Real Madrid.

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Más allá del mensaje religioso del encuentro, la fotografía de León XIV sosteniendo una camiseta del Real Madrid junto a Florentino Pérez fue una de las instantáneas más comentadas del día. Una imagen poco habitual que unió por unos minutos dos mundos tan diferentes como el fútbol y el Vaticano en el corazón del Santiago Bernabéu.