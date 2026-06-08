León XIV exige "una respuesta" al "drama migratorio" y rechaza en el Congreso el aborto y la eutanasia: "La vida debe ser reconocida desde su concepción"

En su discurso más político, si es que alguno no lo ha sido, León XIV ha reclamado ante las Cortes Generales -Congreso y Senado- la búsqueda de una solución al "drama migratorio" que "exige una respuesta" que debe pasar por una "acogida respetuosa y posibilidades reales de integración", respaldando así la regularización que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez. También ha avalado la posición del Ejecutivo a la hora de defender la paz y el orden internacional, mostrándose en contra del "rearme como respuesta". Pero no todo han sido guiños al Ejecutivo. El Papa se ha posicionado en contra del aborto y la eutanasia, defendiendo que toda vida debe ser "reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia".

"Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y, cuando es posible, se convierten en decisiones compartidas", ha dicho León XIV ante el abarrotado hemiciclo de la Cámara Baja compartido por diputados y senadores y con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y varios presidentes autonómicos en las tribunas de invitados. En uno de sus discursos más esperados en su visita a España, el Pontífice ha puesto el acento en el "trágico drama migratorio" que requiere rebasar "cualquier lectura puramente demográfica o económica". En este sentido, ha señalado la necesidad de ofrecer una respuesta que pase por una "acogida respetuosa y posibilidades reales de integración" a la vez que se trabaja "por el derecho a permanecer en la propia tierra".

Las palabras de León XIV suponen un claro aval al proceso de regularización de migrantes que el Ejecutivo puso en marcha hace unos meses y que ha sido y sigue siendo duramente criticado por PP y Vox. La Conferencia Episcopal ya aplaudió la decisión del Gobierno, enfrentándose a los argumentos de los Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Además, el Papa acudirá en los próximos días a Canarias para interesarse de manera personal por la situación de los migrantes que llegan al archipiélago.

No ha sido el único guiño al Gobierno. "En el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos", ha dicho ante las Cortes Generales. Minutos después se ha mostrado contrario a que vuelva a "presentarse el rearme como respuesta casi inevitable".

La defensa de la vida

Pero, una de cal y otra de arena.Con el Ejecutivo tramitando una reforma de la Constitución para proteger el aborto y reivindicando la Ley de Eutanasia como uno de sus méritos, el Papa se ha mostrado contrario a ambas cuestiones. "¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?", ha cuestionado León XIV a los parlamentarios españoles.

A renglón seguido, y a modo de respuesta, ha sostenido que la defensa de la vida humana es "una meta de la civilización" y que toda vida debe ser "reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia". Aquí ha avisado de que si esta certeza se pierde "los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona".

León XIV también ha acudido al concepto de "familia" como "realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad" y a las "instituciones educativas" como "decisivas" en la crianza. En unas palabras que, a buen seguro reivindicarán la bancada del PP y de vox, el Papa ha hecho hincapié en que la familia y la escuela deben basar su relación en el "derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas".

Habiendo marcado cuál cree que debe ser el camino a seguir, León XIV ha vuelto a incidir en la "polarización y desconfianza recíproca" que existe en el mundo actual y ha apelado a que la pluralidad política no degenere en "descalificación permanente del adversario", sino en una "convivencia madura". También ha recordado a todos los parlamentarios que sus decisiones influyen en la vida de "personas de carne y hueso".

Alinearse con su mensaje

"Identificarse con las palabras de Su Santidad es una obligación ética de cualquier Estado democrático", ha dicho previamente Francina Armengol. La presidenta del Congreso, en un discurso muy alineado con el del Papa, ha aprovechado las palabras del Pontífice para reivindicar la necesidad de situarse "en el lado correcto" de la historia y defender la paz, una posición de la que ha hecho bandera el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años.

"El multilateralismo es una condición para la posibilidad de la convivencia internacional y una garantía frente a la fragmentación, el aislamiento y la imposición de la fuerza y la sinrazón", ha recalcado. Además, al igual que León XIV, ha puesto el acento en los tiempos de "incertidumbre global" y "polarización" que amenazan con debilitar a las democracias para reclamar la búsqueda de "espacios de encuentro" en torno a los que articular "la lucha por la dignidad humana, la justicia y la esperanza". Una llamada al entendimiento que suele hacer en casi todas sus intervenciones ante la tensa legislatura que le ha tocado presidir, con subidas de tono e insultos constantes.

León XIV al Congreso: Toda vida humana debe ser reconocida desde la concepción al ocaso / Europa Press

Sobre la actividad de las Cortes Generales, Armengol ha recordado que la "tarea fundamental" es la de acabar con las desigualdades "desde el convencimiento de que la diferencia y la multiplicidad son signos de riqueza y de futuro". También ha puesto sobre la mesa los abusos en la Iglesias la necesidad de reparación y de indemnización a las víctimas, recordando que el Congreso ha debatido en varias ocasiones el asunto a raíz del informe elaborado por el Defensor del Pueblo.

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La visita y los regalos

La visita del Papa ha provocado un alto grado de nerviosismo en las últimas semanas. A primera de este lunes, los trabajadores de la Cámara aún apuraban los últimos detalles para una recepción en la que Armengol y su homólogo en el Senado, Pedro Rollán, han recibido a León XIV a pie de calle para acompañarle después a saludar al resto de autoridades, entre las que estaba Sánchez, con quien se ha visto con anterioridad, y los presidentes del Tribunal Constitución y del Consejo General del Poder Judicial, Cándido Conde-Pumpido e Isabel Perelló. Después, ha firmado en el libro de honor y ha sido agasajado con un facsímil del Liber Horarum, elegido por el Congreso, y otro del Códice de Liébana, escogido por el Senado.