El Papa dispara el uso de Bicimad en Madrid: un 86% más de viajes el domingo

La visita del papa León XIV a Madrid está provocando un fuerte impacto en la capital; especialmente, en la movilidad. Con medio centro de Madrid cortado y colapsado, el domingo Bicimad registró un crecimiento “histórico” del 86,3 %, hasta alcanzar los 79.287 viajes; mientras que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) contabilizaron 735.909 desplazamientos, un 21,2 % menos que en un domingo habitual.

La EMT activó el pasado 3 de junio, por primera vez, una semana completa de gratuidad tanto en los autobuses como en Bicimad, con la intención de ofrecer más alternativas al vehículo privado. La caída en el uso del autobús se produjo en un domingo marcado por los cortes y desvíos de tráfico derivados de los desplazamientos del Papa por distintos puntos de Madrid.

Ese día, la agenda del Santo Padre tuvo como eje central la celebración del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, donde presidió una misa para las familias, una procesión eucarística y la bendición con el Santísimo. El pontífice también participó en el encuentro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte’, que tuvo lugar en el Movistar Arena.

La tendencia en la movilidad se ha mantenido este lunes, el día más complejo para la ciudad. Hasta las 11:15 horas, los autobuses de la EMT habían registrado 517.230 viajes, un 2,14 % menos que la semana anterior. Bicimad, por su parte, acumulaba 18.000 desplazamientos, un 25,3 % más.

También, como es lógico, se ha reducido el uso del coche. La intensidad del tráfico en la M-30 ha caído un 13 % respecto a la semana anterior, en línea con las recomendaciones de las administraciones para teletrabajar y evitar el vehículo privado durante estos días.

Por otro lado, la suma de actos religiosos y culturales del fin de semana obligó a desplegar un importante dispositivo de limpieza. Según fuentes municipale, entre la Vigilia y la misa se recogieron 37.900 kilos de residuos: 19.000 el día de la Vigilia y 18.900 durante la jornada de la misa. Más de la mitad fueron depositados correctamente en contenedores de plásticos, metal y brik.