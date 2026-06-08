Pablo Neruda sobre el mítico edificio vanguardista del barrio de Chamberí: "Mi casa era llamada la casa de las flores"

"Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles", así comienza el poema 'Explico algunas cosas' que Pablo Neruda escribió en el año 1943 como parte de su obra 'Tercera Residencia'. En él, el poeta no solo recuerda a sus grandes amigos Federico García Lorca, Rafael Alberti o Raúl González, sino también la estancia en la que tanto había disfrutado con ellos.

Balcones de la Casa de las Flores / Fundación DOCOMO Ibérico, 2008

"Mi casa era llamada la casa de las flores, porque por todas partes estallaban geranios: era una bella casa con perros y chiquillos", así recuerda Neruda el bloque de viviendas ubicado en el distrito de Chamberí que fue su hogar a su llegada a la capital en el año 1934.

Diseñado por Michael Fleischer y un modelo para los estudiantes de arquitectura

El bloque de viviendas que fue diseñado por el alemán Michael Fleischer en 1931 como parte del estudio de Secundino Zuazo, se encuentra ubicado en el distrito de Chamberí, haciendo esquina con la calle de la Princesa. Su ubicación y las largas jardineras de sus balcones le darían su nombre: "La Casa de las Flores", con el que aún se le conoce actualmente.

Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra, te acuerdas de mi casa con balcones donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca?" Pablo Neruda, 1943

La distribución de espacios del edificio con un corredor ajardinado central persiguiendo un estilo vanguardista muy revolucionario para la época, hizo de esta construcción un modelo para muchos estudiantes de arquitectura durante los años cincuenta y sesenta.

Corredor ajardinado de La Casa de las Flores / Fundación DOCOMO Ibérico, 2008

Cinco pisos y doscientas ochenta y ocho viviendas

El edificio, encargado por el Banco Hispano Colonial y financiado por el Instituto Nacional de Previsión, fue construido en ladrillo y tiene un total de cinco plantas. Distribuido en dos bloques dispuestos en paralelo, las cajas de escalera funcionan como puentes, y sus arcadas elípticas que coinciden con los soportales y escaparates de algunas tiendas llaman la atención de quienes pasean frente a él.

Fachada de la Casa de las Flores en Chamberí / Luis García

Con doscientas ochenta y ocho viviendas dispuestas alrededor de tres patios ajardinados, esta construcción declarada bien de interés cultural en 1981, también puede presumir de haber sido el refugio en Madrid de grandes figuras en la historia. Y es que, además de Neruda, en esta casa vivieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina Severo Ochoa, el novelista Rómulo Gallegos y el escritor Emilio Carrere.