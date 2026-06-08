Cuarto atraco en una joyería de Madrid en el último mes: unos encapuchados armados desvalijan un local en Torrelodones

Cuatro encapuchados armados han irrumpido este lunes en el centro comercial Espacio Torrelodones, en Madrid, y han asaltado a la fuerza una joyería antes de huir del lugar, según muestran varios vídeos difundidos en redes sociales.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el robo, ocurrido en torno a las 11.00 horas. Los asaltantes accedieron al recinto con la cabeza cubierta con capuchas y, según las primeras informaciones, algunos portaban objetos contundentes.

Grabados por clientes

Tras asaltar la joyería José Luis, los encapuchados huyeron a la carrera mientras clientes y trabajadores de otros establecimientos grababan la escena con sus teléfonos móviles. Cerca de la joyería se ubica una farmacia, cuyas cámaras de seguridad podrían haber grabado los hechos y ser útiles a para la investigación.

Algunos testigos han asegurado en redes sociales haber escuchado disparos durante el asalto, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

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Con este son ya varios los atracos armados a joyerías en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. El suceso se produce apenas una semana después de que varios encapuchados asaltaran a punta de pistola otra joyería de la misma firma, situada en el centro comercial La Vaguada. A mediados de mayo se produjo otro en Vallecas y días antes otro en un local de compraventa de oro en Torrejón de Ardoz.