El Sindicato de Médicos de Madrid denuncia la falta de diálogo en el nuevo Estatuto Marco

El Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en Csit Unión Profesional, ha mostrado este lunes su "absoluto rechazo" al anteproyecto de Ley del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, cuya tramitación ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.

La organización sindical considera que el documento promovido por el Ministerio de Sanidad se ha elaborado "de espaldas a los profesionales médicos y facultativos, sin una negociación real con el colectivo y sin dar respuesta a sus principales reivindicaciones laborales y profesionales". Por ello, exige la retirada del texto y la apertura de un proceso de diálogo que permita alcanzar una norma "digna, justa y acorde con la responsabilidad, la formación y la carga asistencial que asumen estos profesionales".

Apoyo a la huelga y nuevas movilizaciones

Desde Csit Unión Profesional han trasladado su "profunda indignación" por la decisión del Gobierno de continuar con la tramitación de una norma que, a su juicio, no cuenta con el respaldo del colectivo médico.

El sindicato ha respaldado la huelga convocada a nivel nacional entre el 15 y el 19 de junio, así como la concentración prevista el día 15 frente al Ministerio de Sanidad. Además, ha advertido de que podrían intensificarse las movilizaciones en los próximos meses si el texto no sufre cambios sustanciales, incluida la posibilidad de reactivar una huelga indefinida.

Críticas a la representación y a las condiciones laborales

Entre los aspectos más cuestionados por la organización figura la falta de representación específica del colectivo médico en los órganos de negociación.

Según el sindicato, la actual estructura no permite abordar adecuadamente la singularidad de la profesión. En este sentido, sostiene que, si los médicos continúan integrados en una regulación común, deben disfrutar de los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores. De lo contrario, reclama la creación de un ámbito propio de negociación para médicos y facultativos.

Asimismo, denuncia que el anteproyecto mantiene un modelo laboral basado en jornadas prolongadas, guardias obligatorias y descansos insuficientes. El sindicato asegura que muchos profesionales siguen realizando semanas laborales de entre 60 y 70 horas y critica que, en determinados casos, las horas de guardia se retribuyan por debajo de la jornada ordinaria.

Reivindicación del reconocimiento profesional

Otro de los puntos señalados por SIME es la clasificación profesional recogida en el texto. La organización considera que no refleja adecuadamente la formación, cualificación y responsabilidad de médicos y facultativos.

El sindicato recuerda que estos profesionales cuentan con 360 créditos universitarios de Grado, además de una formación sanitaria especializada obligatoria mediante el sistema MIR de entre cuatro y cinco años de duración. A su juicio, la falta de reconocimiento de esta realidad supone un "agravio profesional injustificable".

Falta de medidas para los MIR

La organización también ha criticado que el anteproyecto no resuelva cuestiones que considera fundamentales para los médicos internos residentes (MIR).

Entre ellas cita la conciliación, la supervisión efectiva durante el periodo formativo, la carga asistencial, los tiempos de descanso y la garantía de unas condiciones laborales adecuadas durante una etapa que considera clave para el futuro del sistema sanitario.

Acusan al Ministerio de eludir responsabilidades

Por último, Csit Unión Profesional ha rechazado las afirmaciones del Ministerio de Sanidad sobre la competencia de las comunidades autónomas en algunas de las reivindicaciones planteadas por el colectivo.

Según el sindicato, cuestiones como la reforma del Estatuto Marco, la clasificación profesional, la regulación de las condiciones laborales básicas o la creación de un ámbito específico de negociación corresponden directamente al Ministerio.

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La organización concluye que la continuidad de la tramitación de la norma sin consenso y en un contexto de dificultades parlamentarias para su aprobación "parece responder más a una estrategia política que a una voluntad real de resolver los problemas de fondo del colectivo médico y facultativo".