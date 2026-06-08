La música empezó antes de que sonara el acordeón. En algunas residencias de Madrid, los mayores ya la esperaban con esa mezcla de ilusión, memoria y sonrisa contenida que solo provocan las canciones que han acompañado toda una vida. María Jesús y su Acordeón ha regresado a los centros sociosanitarios con una gira impulsada por Aramark, que ha llevado 23 conciertos a residencias de Madrid y Navarra donde la compañía ofrece servicios de alimentación.

María Jesús y su Acordeón devuelve la música a las residencias de Madrid: "Con las canciones se les olvida que les duele cualquier parte del cuerpo". / Cedida

Entre el 6 y el 15 de mayo, la iniciativa ha llegado al corazón de más de 3.100 personas mayores. Las cifras hablan por sí solas, pero son las historias personales las que explican la verdadera dimensión de esta gira: residentes que cantan letras que parecían dormidas, personas con problemas de memoria que encuentran en una melodía un puente hacia sus recuerdos y auxiliares que han visto cómo, durante un rato, las dolencias quedaban en segundo plano.

María Jesús lo resume con emoción. "No una canción, han sido muchas", cuenta a El Periódico de España sobre las melodías que han conseguido abrir esa puerta íntima al pasado. "Notaba en su mirada, en sus gestos, cantándolas… Es una experiencia maravillosa".

Canciones que vuelven a una vida entera

En estos conciertos no se trataba solo de escuchar música. Se trataba de volver, aunque fuera durante unos minutos, a una verbena de pueblo, a una tarde de baile, a una casa familiar o a aquellos veranos en Benidorm donde muchos mayores vieron actuar a María Jesús con sus parejas, hijos o nietos.

"Hay que ver cómo las cantan, cómo las corean, se las conocían todas", recuerda la artista. "Yo pienso que esas canciones ellos las han bailado, las han cantado, han vivido su juventud con ellas". Para esa generación, el acordeón no es un instrumento cualquiera. Es casi un paisaje emocional. "Las personas para las que he interpretado estas canciones se han moceado con un acordeón", explica.

María Jesús y su Acordeón devuelve la música a las residencias de Madrid: "Con las canciones se les olvida que les duele cualquier parte del cuerpo". / Cedida

"Los bailes antiguamente en los pueblos eran con un acordeón, batería o un acordeón solo", rememora. Por eso, cada actuación ha funcionado como algo más que una actividad dentro del centro. Ha sido una conexión profunda con las personas mayores y un día más para el recuerdo.

De toda la gira, María Jesús guarda una imagen que no se le borra. Ocurrió, cree, en la segunda residencia. Una mujer joven, de no más de 40 años, en silla de ruedas, la miraba mientras escuchaba. No podía hablar, pero lloraba. "Se le caían unas lágrimas tan grandes y me miraba como queriendo hablarme", recuerda. "Yo sabía que me estaba diciendo algo, que me estaba dando las gracias, que estaba cantando esas canciones sin hablar. Esa persona no se me va de mi cabeza ni de mi corazón".

También hubo escenas de humor y ternura. En Pamplona, durante un concierto en una iglesia, una hermana le hizo una petición inesperada: "Cuando no lo quieras, me lo das". María Jesús no entendía a qué se refería. "¿El qué?", preguntó. "El traje", le respondió la religiosa. "¿Y cuándo se lo va a poner usted, hermana?", bromeó la artista. "Los domingos".

Música, comedor y cuidado emocional

Los conciertos han formado parte de "Música en el comedor", la iniciativa de Aramark que combina gastronomía y entretenimiento para enriquecer la vida en las residencias. Cada actuación ha estado acompañada de propuestas gastronómicas adaptadas al momento del día, desde aperitivos por la mañana hasta meriendas por la tarde, con chocolate con rosquillas, bebidas calientes, aceitunas, tortilla, mosto o sangría sin alcohol.

La compañía enmarca esta iniciativa dentro de su apuesta por ir más allá de los cuidados básicos y reforzar el bienestar integral de los mayores. Aramark sirve diariamente más de 15.000 menús en más de 190 residencias en España e integra este tipo de actividades dentro de su Plan de Animación, con propuestas lúdicas, gastronómicas y culturales orientadas a mejorar la vida en los centros.

"Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros mayores y por ello, a través de iniciativas como esta, ofrecemos algo que va más allá de los cuidados básicos, algo que realmente toca el alma", señala Desireé Martell, directora de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de Aramark España. "Gracias a nuestros clientes, que han apoyado esta propuesta, y a María Jesús, una gran artista capaz de traspasar cualquier barrera y llegar directo al corazón".

"La música no es solo entretenimiento"

María Jesús defiende que llevar música a las residencias no debería entenderse como un simple espectáculo. "La música en las residencias no es solo un entretenimiento", afirma. "Es una forma de hacerles vivir momentos felices con esa música y emocionarse". En una de las últimas residencias, un médico de guardia resumió sin pretenderlo el efecto de la jornada. Alguien le comentó que tendría mucho trabajo después de tanta emoción. Él respondió que era el primer día en el que no había recibido ni una visita.

María Jesús y su Acordeón lleva la memoria a las residencias: "Con la música se les olvida que les duele cualquier parte del cuerpo". / Cedida

La artista lo confiesa con claridad: "Con la música se les olvida que les duele cualquier parte de su cuerpo y que se encuentran mal. Eso ocurre y es verdad, la música tiene ese poder". Según los propios auxiliares de los centros, durante los conciertos muchos residentes logran olvidar por un rato sus dolencias. Cantan, acompañan con las manos, sonríen y recuperan letras que parecían perdidas. Incluso mayores con menos memoria, afectados por alguna enfermedad, han encontrado en las canciones un hilo directo hacia momentos pasados.

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Una gira que también emociona a quien canta

Después de tantos años sobre los escenarios, María Jesús asegura que los mayores siguen enseñándole algo nuevo. "Me abren su corazón", dice. "Están totalmente sumergidos en la música. Y me dan mucho amor". Por eso, esta gira por residencias ha sido también una experiencia de ida y vuelta. La artista siente que ha llevado alegría, pero insiste en que ha recibido mucho más. "Sé que con la música que interpreto he hecho muy felices a las personas", reconoce. "Pero no sabrán nunca lo felices que me han hecho a mí ellos con su sonrisa, cuando me han cogido de la mano, cuando les he dado un beso o simplemente con su mirada". Y deja un deseo: volver. "Ojalá pueda seguir teniendo esa oportunidad de volver una vez más", concluye. "Que cuando escuchen mis canciones, engrandezca su corazón y les haga soñar viviendo lo que han vivido antes".