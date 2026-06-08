Largas colas y "mucho estrés" por asistir al encuentro con el Papa en el Bernabéu: "Que esté aquí hoy es una providencia de Dios"

El estadio Santiago Bernabéu acogerá esta tarde el gran acto de clausura de la visita de León XIV a Madrid, una celebración concebida como síntesis de los mensajes y gestos que han marcado estos tres días de presencia papal en la capital. Bajo la conducción de los periodistas Patricia Pardo y Christian Gálvez, el encuentro combinará oración, música, artes escénicas y testimonios de la Iglesia madrileña. Además, se llevará a cabo una procesión de la Virgen de la Almudena y del Cristo de Medinaceli sobre el césped del estadio, una imagen que convertirá el Bernabéu en escenario de uno de los momentos más simbólicos del viaje apostólico.

El programa incluirá además actuaciones de Diana Navarro, Íñigo Quintero, Daniel Diges y David Bustamante, intervenciones artísticas, números de magia a cargo de Jorge Blass y la participación de un coro de cerca de mil voces. La llegada del Pontífice, que dará paso al acto central de oración y encuentro con fieles, está prevista para las 19.00 horas. Sin embargo, son muchos quienes aguardan su llegada en los alrededores del estadio.

A las afueras del estadio, son muchos los que corren de un lado para otro, buscando el acceso correspondiente a su entrada. Otros, abanico y botella de agua en mano, esperan hacerse con una de las últimas entradas in situ. En los últimos lugares de la cola espera Miguel, que también estuvo en la vigilia y en la eucaristía celebrada en Cibeles. Esta vez ha venido con sus padres y los tres esperan para entrar. "Me parece increíble el esfuerzo que ha realizado Madrid en todos los ámbitos, especialmente en coordinación y seguridad. Me ha llamado muchísimo la atención que haya tantísimo joven. Entiendo que hay desde hace poco un resurgir de la espiritualidad entre ellos y es muy interesante de ver. Se mezcla lo espiritual con una parte más jovial. Nos invitaron a los tres. No es fácil conseguir las entradas porque no puede entrar un millón de personas. Nos sentimos afortunados. Venimos sin expectativas. Se que veremos al Papa y algunos conciertos", señala.

"Hay un resurgir de la espiritualidad entre los jóvenes"

Unos metros más allá, Bea y Alicia se bajan de un taxi y comienzan a correr. "Parece mentira, pero nos acabamos de conocer. En el metro. Hemos cogido un coche juntas porque no llegábamos. Qué estrés ", dice Bea. Apenas unos minutos antes de que cierren las puertas, asegura que acaba de conseguir una entrada "por providencia De Dios". "Ha sido todo a última hora. Venía para ver el ambiente, ya que he llegado hoy a Madrid, y una amiga en el último momento me ha conseguido una. Realmente ha sido una certeza de que hay que confiar. Me une la fe a todos ellos. No sé ni lo que hay dentro. Vengo a sorprenderme", confiesa.

Fabiana y Mariluz, amigas y argentinas de nacimiento, vienen desde Torrejón de Ardoz, pero lo hacen sin entrada. Son algunas de las personas que esperan a las puertas del Bernabéu en busca de un milagro. "Hemos venido a ver si a alguien le sobra una entrada. Si no lo conseguimos, nos quedaremos por aquí a ver si le vemos entrar en el papamóvil al estadio. Nos han chivado por donde vendrá", reconoce. Juntas aseguran que dentro del estadio "habrá palabras de integración y aliento. Como extranjeras, buscamos eso. Llevamos 20 años en este país y las cosas se han puesto difíciles", suman. Ambas, que en Argentina también vieron a Juan Pablo II y a Benedicto XVI en persona, creen que León XIV es "el tirón que necesitaba la iglesia para resurgir" y está haciendo "germinar la fe" en la gente joven.

Teresa, Laila y Natalia llegaron el viernes desde Sevilla y hoy no han tenido suerte. Tampoco han sido agraciadas con un código QR para entrar. “Estamos deseando entrar. Teníamos muchísimas ganas. El momento entrará está siendo muy estresante. Igual que en la vigilia, aunque allí pudimos entrar y ver al Papa muy cerca”, cuenta Teresa. Laila, por su parte, reconoce que se han enterado tarde: “Nos da mucha pena. Era sobre todo para parroquias y archidiócesis madrileñas y siendo de Sevilla ha sido complicado. Aún así, tenemos esperanza y confiamos en Dios para entrar. Es nuestro ángel de la guarda. Hay personas repartiendo las últimas entradas. Vamos a entrar, lo tenemos claro”, suma.

Fervor popular y alta demanda de entradas

A Rita le han cerrado las puertas en la cara. “He estado de viaje y no me percaté de coger entrada. En otros eventos que celebran, vengo y le sobra alguna entrada a alguien, venía con esperanza. Pero nada. Los accesos ya están cerrados”, dice. Es vecina del barrio y ha visto como tres personas encontraban un ticket apenas dos minutos antes del cierre. “Aprovecharé para acercarme a la plaza de Concha Espina para verle llegar, aunque nada como la emoción del encuentro. Dentro debe haber un buen ambiente que me da mucha envidia. Es contagioso, hasta para quien no tiene fe”, dice. La madrileña ha encontrado en el pontífice un hombre que “sabe nadar y guardar la ropa”. “Es muy diplomático, tiene mucha experiencia. Tiene sus ideas pero no roza con la sociedad que pueda tener en contra”, concluye antes de ir a coger sitio cerca del papamóvil.

La cita en el Bernabéu pondrá el punto final a una estancia en Madrid que ha alternado actos institucionales, celebraciones multitudinarias y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Desde su llegada, León XIV ha visitado proyectos de atención a personas vulnerables, ha participado en una vigilia con jóvenes, ha presidido la multitudinaria celebración del Corpus Christi en Cibeles y ha encabezado el foro Tejer redes, dedicado al diálogo entre la Iglesia y los ámbitos de la cultura, el deporte, la empresa y la creación artística.

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La jornada de hoy ha estado marcada por las reuniones con las principales autoridades del Estado. Esta tarde, a partir de las 19:00 horas, se producirá el encuentro con los obispos españoles, entre ellos el cardenal Cobo, ante más de 70.000 asistentes. En él se emitirá un mensaje centrado en la escucha, la reparación y el acompañamiento a las víctimas de abusos.