Fumata blanca en Valdebebas: Florentino se impone a un Riquelme combativo en las urnas y revalida su mandato al frente del Real Madrid

“Mucha historia por hacer”. Este era el lema con el que Florentino Pérez se presentaba a las elecciones del Real Madrid. Un lema que seguirá resonando porque el presidente blanco ha sido reelegido una vez más. Esta vez fue necesario acudir a las urnas, al contrario que en las últimas convocatorias, para imponerse a un Enrique Riquelme que nada pudo hacer ante el máximo mandatario de los blancos. Dará comienzo entonces la octava legislatura de Pérez desde su llegada al cargo en el año 2000. El socio fue llamado a filas hace poco más de tres semanas y no ha fallado en el momento de ejercer su derecho a voto. Se ha alcanzado alrededor de un 44% de participación, superando ampliamente el 39,5% cosechado en las últimas elecciones a la presidencia del club.

Es una realidad. Florentino Pérez seguirá al frente del Real Madrid durante los próximos cuatro años si así lo estima oportuno. En una semana marcada por los actos papales en la capital de España, los socios del Real Madrid han elegido al que será el máximo mandatario del club. De nuevo, será Pérez el encargado de tomar esa responsabilidad, iniciando así su octavo mandato al frente del conjunto blanco. Tan solo cayó en las elecciones de 1995, a manos de Ramón Mendoza. Desde entonces, Pérez ha hecho frente a tres procesos electorales y todos ellos se han saldado con victoria.

Florentino arranca su octavo mandato con dudas

Florentino acumuló el 65% de los votos. Riquelme consiguió el 35% restante, en una batalla que prometía estar mucho más desigualada al comienzo de la campaña.

Enrique Riquelme / EFE

Un recuento que empezó con demora, después de que la candidatura de Enrique Riquelme invalidara hasta 1.000 votos por correo a causa de un fallo de forma, pero que serán recurridos en las próximas horas por el equipo de Pérez. Esta modalidad de voto, al contrario que en anteriores procesos electorales no aportó un volumen elevado de participación, llegando únicamente a contabilizar 4.000 votos. La gran mayoría de estos cayeron del lado del presidente Pérez.

Lo que parece seguro al término de estas elecciones es que Florentino se marcha con una derrota personal. El socio no aprobaría el referéndum sobre el porcentaje de una posible venta del club. En ningún caso, desde el entorno de Florentino valoran positivamente lo sucedido en las urnas, donde se esperaba conseguir una diferencia mucho más amplia sobre el alicantino. El reto ahora es recuperar a esa gran masa de socios que este domingo se posicionó en contra de Pérez. Asunto, cuánto menos, difícil…

Este lunes arrancará una nueva etapa en el Real Madrid. Ahora, las miradas se centran en las propuestas de Florentino a lo largo de la campaña. La incorporación oficial de José Mourinho se realizará en las próximas horas, al igual que sucederá con Dumfries y Konaté. El madridismo quedará a la espera de la “oferta de 150 millones de euros” que anunció el presidente durante el pasado jueves con Michael Olise, Joao Neves y Vitinha como principales candidatos.

Una jornada por y para el socio

Arrancó una jornada histórica para el devenir del conjunto blanco con una enorme afluencia desde primera hora de la mañana. Los buses lanzadera, taxis y el desplazamiento masivo de peñistas así lo demostraron. Por primera vez en 20 años, el socio podía ejercer su derecho a voto con la posibilidad de elegir entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Ambos acudieron al pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid para depositar la papeleta en las urnas.

El primero de ellos fue más madrugador y se presentó a las 09:57 horas. El presidente dedicó unos minutos para darse un baño de masas y fotografiarse con los socios presentes. La mesa número 2 fue testigo del voto del socio número 1.484, que continuó esta jornada electoral desde el NH Collection Eurobuilding. El segundo de los candidatos en llegar fue Riquelme, que a las 10:51 horas se personó en la mesa número 33 del pabellón junto a miembros de su candidatura y algunos familiares. Al igual que Pérez, el socio 41.736 recibió el aplauso de los votantes, pero también se topó con algún que otro abucheo acompañado de gritos de “mentiroso”.

El club comunicó a las 13.00 horas que 12.561 socios del Real Madrid ya habían pasado por la Ciudad Real Madrid para depositar su voto. Esta cifra suponía un 16,82% del total de socios con derecho a voto, sin tener en cuenta a aquellos socios que efectuaron el voto por correo. A las 17:00 horas, el recuento se situaba en 23.593 votos. Al término de las votaciones, la participación alcanzó un 44%, equivalente a 33.000 socios. Se convierten así en las votaciones con mayor número de participación en la historia del club.

Los candidatos no coincidieron en el mismo espacio durante esta jornada electoral, pero sí que lo hicieron en el tiempo en distintos puntos de Valdebebas. Rostros ilustres como Emilio Butragueño o Santiago Solari se dejaron ver por los comicios. También Vicente Boluda, ex presidente de los blancos. Raúl González, miembro de la candidatura de Riquelme, fue otro de los presentes en Valdebebas.

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Riquelme, incluso, aprovechó para atender a los medios de comunicación a la salida del pabellón en una de sus últimas apariciones públicas antes del recuento. “Estamos realmente preocupados de la situación económica del Real Madrid y realmente esto necesita un cambio. El Real Madrid necesita construirse con el legado que viene, grandes cosas también de grandes presidentes, grandes títulos, grandes proyectos, pero también que sea la base para construir el futuro. Hay muchas cosas que cambiar, transparencia, democracia, gobernanza dentro del club”, expresó el candidato, horas antes de conocer la derrota en las urnas a manos de un Florentino Pérez que seguirá al frente de la entidad.