ACCESO GRATUITO
Faim Art en Madrid: más de 70 artistas sin intermediarios se dan cita en la Fundación Pons
La cita, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio, promete que el arte contemporáneo llegue a un espectro más amplio de coleccionistas y aficionados
Madrid vuelve a convertirse en punto de encuentro para el arte contemporáneo emergente. La Fundación Pons (Calle Serrano, 138) acogerá la 22ª edición de Faim Art, la feria de arte independiente que desde el año 2000 promueve la compra directa de obras entre creadores y coleccionistas o visitantes, eliminando intermediarios.
En esta edición, el evento contará con la participación de más de 70 artistas que mostrarán sus trabajos en una amplia variedad de disciplinas, que van desde la pintura, la escultura y la fotografía hasta el arte digital, el diseño, el dibujo y el arte textil.
La organización ha anunciado que Brasil será el país invitado este año. La delegación brasileña traerá a la capital una selección de creadores que expondrán diversas disciplinas, además de protagonizar distintas acciones culturales y performativas durante los tres días que dura el evento.
Arte accesible y contacto directo con los creadores
Marta Lueje, directora de la feria, destaca que el objetivo principal sigue siendo dar protagonismo absoluto al autor. "Se trata de un formato donde el visitante puede interactuar directamente con el artista, conociendo de primera mano el proceso creativo y las motivaciones detrás de cada obra", explica Lueje.
La feria se desmarca de los circuitos más exclusivos al plantear una oferta abierta a todos los públicos. La posibilidad de negociar directamente con el autor permite ajustar las transacciones a diferentes presupuestos, facilitando que el arte contemporáneo llegue a un espectro más amplio de coleccionistas y aficionados.
La 22ª edición de Faim Art se celebrará del 12 al 14 de junio en la Fundación Pons, ubicada en la calle Serrano, 138, de Madrid. El acceso al recinto será gratuito durante todo el evento, que contará con un horario de apertura el viernes 12 de 20:00 a 22:00 horas, mientras que el sábado 13 y el domingo 14 abrirá sus puertas de forma ininterrumpida desde las 12:00 hasta las 22:00 horas.
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