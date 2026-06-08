El desmontaje de los escenarios del Papa mantiene restricciones en Lima y Cibeles hasta el miércoles

Madrid continúa este lunes con el desmontaje de las infraestructuras instaladas para la vigilia y la misa celebradas por la visita del Papa León XIV en las plazas de Lima y Cibeles. Según trasladan desde el Ayuntamiento, esta mañana ya se ha recuperado la circulación en las principales vías afectadas, aunque en algunos puntos se mantienen varios carriles cerrados.

Los trabajos obligarán en los próximos días a realizar cortes de carriles tanto en acera como en calzada. La mayor parte de estas actuaciones se llevará a cabo en horario nocturno, informa el Consitorio madrileño, con el objetivo de reducir el impacto sobre la movilidad.

En el entorno de la plaza de Lima, se encuentran ya totalmente habilitadas las calzadas de General Perón, Concha Espina, el paseo de la Castellana entre la plaza de Lima y el puente de Raimundo Fernández Villaverde, así como la plaza de San Juan de la Cruz. No obstante, permanece parcialmente abiertos el paseo de la Castellana entre la plaza de San Juan de la Cruz y el puente de Raimundo Fernández Villaverde, donde está previsto retirar las torres durante la noche de este lunes y del martes.

También continúan las restricciones en algunos giros alrededor de la plaza de Lima. Debido a la limitación de capacidad de la zona, los anillos de la plaza solo permiten la circulación norte-sur y sur-norte, así como los giros a la derecha desde General Perón y Concha Espina. No están permitidos los movimientos desde General Perón para tomar el paseo de la Castellana en sentido norte ni desde Concha Espina hacia la Castellana en sentido sur. Tampoco se permiten los cruces de la plaza entre General Perón y Concha Espina en ninguno de los dos sentidos.

Estas restricciones seguirán activas hasta el desmontaje total del escenario instalado en los carriles del paseo de la Castellana en la plaza de Lima, previsto para el 10 de junio a las 22:00 horas. Esa zona continúa totalmente cortada.

Por lo que respecta a Cibeles, el Ayuntamiento informa de que están totalmente habilitadas la plaza de Colón, las calles Goya y Génova, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado en sentido plaza de Carlos V, la plaza de la Independencia, la plaza de Neptuno y la calle Alcalá desde su conexión con Gran Vía hasta Cibeles. En esta última vía, sin embargo, el desmontaje previo de audio y vídeo de las torres situadas en acera obligará a ocupar de forma permanente un carril en sentido plaza de Cibeles entre las 8:00 y las 22:00 horas del 9 de junio.

Permanecen parcialmente abiertos varios puntos del eje Prado-Alcalá. En el paseo del Prado aún hay ocupación de carriles izquierdos, con retirada de torres prevista durante la noche del 8 al 9 de junio. En la calle Serrano queda una torre en el carril bus junto a la plaza de la Independencia, cuyo desmontaje está previsto en la noche del 9 al 10 de junio. También en la calle Alcalá, entre Cibeles y la plaza de la Independencia, las torres se retirarán previsiblemente durante esa misma noche.

En la propia plaza siguen totalmente cortadas algunas zonas vinculadas a los dispositivos instalados para la celebración. La zona ocupada por el coro, que afecta a dársenas y paradas de las líneas nocturnas de la EMT en la plaza, se prevé liberar durante la noche del 8 al 9 de junio, entre las 22:00 y las 7:00 horas. Por su parte, las dársenas y paradas de autobuses de la EMT situadas frente al Cuartel General del Ejército no quedarán completamente liberadas hasta la noche del 12 al 13 de junio.

Ante esta situación cambiante, el Ayuntamiento recomienda prestar atención a la señalización provisional y a las indicaciones de los agentes mientras continúen los trabajos de retirada de estructuras.celebradas por la visita del Papa León XIV en las plazas de Lima y Cibeles. ras.