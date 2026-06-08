Cinco heridos, uno de ellos grave, en una colisión entre cuatro vehículos en la M-50

Cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la M-50, a la altura del kilómetro 15, en el término municipal de Paracuellos del Jarama.

El siniestro ha consistido en un alcance entre cuatro vehículos. La persona herida de mayor gravedad es una mujer de 52 años, que fue rescatada por los Bomberos de la Comunidad de Madrid del interior de un vehículo volcado.

Además, una mujer de 49 años, un hombre de 46 y otro de 76 resultaron heridos con pronóstico moderado, mientras que una mujer de 25 años sufrió heridas leves.

Todos los afectados fueron estabilizados en el lugar por sanitarios del SUMMA 112 y trasladados posteriormente a centros hospitalarios.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.