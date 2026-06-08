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TRANSPORTE PÚBLICO

Los autobuses de Fuenlabrada incorporarán pictogramas para facilitar la accesibilidad a personas con autismo

La iniciativa municipal, impulsada por la Asociación Fuenla Incluye, busca facilitar el acceso y descenso de los autobuses a personas con diversidad funcional

El alcalde de Fuenlabrada en un autobús de la EMTF con pictogramas

El alcalde de Fuenlabrada en un autobús de la EMTF con pictogramas / Ayuntamiento de Fuenlabrada

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EFE

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte de Fuenlabrada (EMTF), única junto a Madrid capital con empresa propia de autobuses, incorporarán pictogramas para facilitar la accesibilidad a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otros colectivos con dificultades cognitivas.

Esta nueva medida forma parte de la campaña presentada este lunes por el alcalde, Javier Ayala (PSOE), para aumentar la seguridad y la autonomía de las personas con TEA, instalando "pictogramas o símbolos que permiten identificar de forma clara y visual las normas e indicaciones propias de este medio de transporte".

Esta campaña del Ayuntamiento, en la que colaboran la Concejalía de Bienestar Social y la propia EMTF, responde a una petición realizada por la Asociación Fuenla Incluye, una asociación compuesta por familiares de personas con TEA que trabaja para dar respuesta a sus necesidades eliminando barreras y facilitando su pleno desarrollo.

"Integración y autonomía"

De esta manera, los autobuses de la EMT de Fuenlabrada incorporarán estos pictogramas, que se ubicarán tanto a la entrada como a la salida del autobús y explicarán de manera clara y sencilla, el proceso de acceso y descenso del vehículo.

Imagen de archivo de autobuses 100% eléctricos de la EMT.

Imagen de archivo de autobuses 100% eléctricos de la EMT. / EMT de Madrid

Además, los conductores y conductoras de la EMTF van a recibir formación básica para facilitar la comunicación con personas con algún tipo de diversidad funcional, según ha detallado el concejal de Bienestar Social, Raúl Hernández, en la presentación de la campaña.

"Con esta iniciativa, por una parte, estamos fomentando el uso del transporte público por parte de personas con TEA, a la vez que avanzamos en su integración y autonomía, haciendo de Fuenlabrada una ciudad inclusiva", ha insistido Hernández, quien ha recordado la apuesta de la localidad por estos pictogramas.

12 autobuses

Los pictogramas, que ya se utilizan en los espacios públicos de Fuenlabrada como en pasos de peatones y equipamientos municipales, son una herramienta que permite la comunicación con personas con TEA u otras diversidades cognitivas, ayudándoles a entender el mundo que les rodea y eliminando barreras.

Fuenlabrada es la única ciudad, además de Madrid capital, que cuenta en la región con una empresa municipal de transportes que al año lleva a su destino a más de 4 millones de personas, cubriendo más de 1,8 millones de kilómetros.

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La EMTF comenzó en 1983 con 12 autobuses, 17 trabajadores y 400.000 viajeros al año, mientras que en 2025 la plantilla ya roza el centenar de empleados y, según sus estimaciones, tienen más de 4 millones de viajeros anuales.

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