Alcobendas reducirá la tasa de residuos en 2027: así serán las nuevas bonificaciones

El Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado importantes novedades en su proyecto de ordenanzas fiscales para 2027, con el objetivo de mitigar el impacto de la nueva tasa de residuos. Estas medidas buscan aliviar la carga impositiva de comerciantes, autónomos y familias numerosas, consolidando al municipio como uno de los de menor presión fiscal en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno local ha diseñado un modelo más equitativo para el sector servicios, ajustando la tasa en función de la superficie del local. Se han establecido tres tramos para establecimientos de hasta 70 metros cuadrados, garantizando que los pequeños negocios paguen menos. En este sentido, la parte variable de la tasa experimentará una reducción media del 26,7%.

De forma más específica, los comercios de hasta 30 metros cuadrados verán una rebaja de hasta el 34,5%, mientras que las oficinas con la misma superficie podrán beneficiarse de hasta un 37,5% de descuento. Además, los 160 establecimientos adheridos al programa municipal de recogida de cartón puerta a puerta obtendrán una bonificación adicional del 2,5%.

Beneficios para familias y hogares

Las nuevas ordenanzas contemplan medidas sociales y de fomento del reciclaje:

Riesgo de exclusión: bonificación del 90% en la tasa de basuras para unidades familiares vulnerables.

bonificación del en la tasa de basuras para unidades familiares vulnerables. Familias numerosas: descuento de hasta el 85% , equiparándose a los criterios aplicados en el IBI.

descuento de hasta el , equiparándose a los criterios aplicados en el IBI. Fomento del compostaje: incentivos para quienes realicen prácticas de compostaje doméstico o comunitario.

incentivos para quienes realicen prácticas de compostaje doméstico o comunitario. Domiciliación: la bonificación por domiciliar el recibo sube del 2% al 5%, con un límite de 100 euros.

Incentivos fiscales y ahorro acumulado

El proyecto también potencia el sistema Aplaza 6, que permite el pago fraccionado de impuestos con una bonificación de hasta el 3%. Además, se beneficiará a los propietarios de vehículos históricos con una exención del 100% de la cuota, mientras que los vehículos con más de 25 años obtendrán un descuento del 25%.

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El Ejecutivo local ha recordado que estas medidas se suman a la estrategia de bajada de impuestos aplicada durante toda la legislatura, que ha supuesto un ahorro total de 34 millones de euros para los vecinos de Alcobendas. Según datos municipales, esto equivale a unos 1.000 euros de ahorro por vivienda habitada, manteniendo el recibo del IBI como el más bajo de España.