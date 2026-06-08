Quejas por el sabor a cloro en el agua de Madrid: la Comunidad garantiza que el suministro es "apto para el consumo"

Vecinos de varias zonas de Madrid han detectado en las últimas horas un cambio en el sabor y el olor del agua del grifo, con quejas por una presencia más intensa de cloro. Las críticas se han concentrado especialmente en redes sociales, donde usuarios de barrios como Chamberí, Argüelles o Justicia han señalado que el suministro tenía un gusto "a cloro" más acusado de lo habitual.

Algunos abonados del sistema gestionado por Canal de Isabel II también han trasladado sus dudas a la compañía en las últimas horas.

La Comunidad de Madrid atribuye este episodio a "una maniobra realizada en una de nuestras potabilizadoras", tras la que "los usuarios de algunos municipios pueden haber percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos".

Las mismas fuentes insisten en que no existe riesgo para la salud. "El agua sigue siendo potable y apta para el consumo", aclaran fuentes autonómicas, que aseguran que ya se están realizando "actuaciones en la red de distribución para eliminar el sabor y olor atípicos", unos efectos que "irán desapareciendo paulatinamente".

Desde Canal Isabel II recuerdan que realizan "trabajos periódicos de mantenimiento, limpieza y mejora" en sus estaciones de tratamiento de agua potable. Aunque estas actuaciones suelen pasar desapercibidas, en ocasiones "pueden influir en el sabor u olor del agua suministrada, sin que ello afecte a su potabilidad".

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Por ahora, no han concretado cuándo recuperará el agua sus características habituales en las zonas afectadas.