Los vecinos de Rivas claman contra la planta de Valdemingómez en la VI Marcha 'San Cinerato-Incineradora No'

La Alianza Incineradora de Valdemingómez No ha convocado para este domingo en Rivas-Vaciamadrid la VI Marcha 'San Cinerato-Incineradora No' con el objetivo de mostrar el rechazo ciudadano a la planta de tratamiento de residuos de Valdemingómez y reclamar su cierre.

La movilización arrancará a las 11:00 horas en la avenida de los Almendros con la calle Juncal, en Rivas-Vaciamadrid, y recorrerá las avenidas Miguel Hernández y Covibar hasta concluir en el aparcamiento de la Casa de las Asociaciones de Rivas Oeste, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Las entidades convocantes sostienen que la instalación incumple la legislación vigente y recuerdan ahora en un comunicado que en septiembre de 2025 presentaron un recurso contra la Autorización Ambiental Integrada que regula el funcionamiento de la planta.

Según afirman, en dicho escrito denunciaban, entre otras cuestiones, la existencia de fosos sin ventilación, almacenamiento ilegal de residuos, fugas tóxicas, combustiones fuera de los parámetros legales y controles que consideran simulados.

Asimismo, aseguran que la renovación de la autorización ambiental debería haber incorporado una evaluación de los efectos de la incineradora sobre la salud humana y el medio ambiente, en línea con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2024, algo que, según sostienen, no se realiza desde 2008.

Las organizaciones consideran además una "grave negligencia" el desarrollo de nuevos ámbitos residenciales próximos a la instalación, como Valdecarros, Los Berrocales y El Cañaveral, que se sumarán a los barrios y municipios que ya conviven con la planta desde 1993, entre ellos Villa de Vallecas, la Cañada Real, Rivas Vaciamadrid y Getafe.

Según señalan los convocantes, estas circunstancias motivaron una denuncia de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), tras la cual el Parlamento Europeo ha abierto una investigación sobre la instalación.

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Por ello, la plataforma ha hecho un llamamiento a vecinos, asociaciones y entidades sociales para participar en la marcha y expresar su rechazo a un modelo de gestión de residuos que consideran perjudicial para la salud pública y el medio ambiente.