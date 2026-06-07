Sandra Palacio, de la escuela Música con Cabeza: "El canto es una de las disciplinas más solicitadas últimamente"

La vida sin música sería algo diferente, ¿no cree?

Totalmente. En Música con Cabeza entendemos la música no solo como una enseñanza, sino como una forma de compartir, expresarse y crecer. Nuestro objetivo siempre ha sido formar músicos amantes de la música, dispuestos a tocar y compartir con otros músicos desde el primer momento de su formación.

¿Qué le impulsa cada día para sacar adelante una escuela de música?

Seguir manteniendo el legado y el sueño que un día empezó Guillermo Cabeza. Las ganas, la ilusión y la manera que tenía de entender la música y la enseñanza siguen muy presentes en todas las personas que formamos Música con Cabeza. Continuamos trabajando con la misma esencia, energía e ilusión con la que él creó este proyecto. Continuar es también una manera de mantener vivo todo lo que él dejó en alumnos, familias y profesores.

¿Cuántas ramas diferentes tienen para formar a sus alumnos?

Ofrecemos clases individuales de instrumento, combos e iniciación a la música desde los 3 años y sin límite de edad. Además, realizamos diferentes conciertos a lo largo del curso para que los alumnos vivan la experiencia de tocar en grupo y frente a público desde el inicio de su formación.

¿Una de sus premisas es que tratan a sus alumnos como si fuesen músicos profesionales a la hora de aprender?

Lo más importante para nosotros es que el alumno haga música desde el primer minuto, tanto solo como en grupo. Queremos que vivan la música de forma real, práctica y compartida, por eso fomentamos mucho tocar con otros músicos y subirse al escenario desde etapas muy tempranas.

La constancia es importante, pero también que el alumno disfrute. Cuando alguien disfruta de lo que hace, el compromiso sale de forma natural

¿Les exigen constancia?

Nuestra forma de enseñanza se basa en la motivación, el trabajo y la experimentación. Creemos que la constancia es importante, pero también que el alumno disfrute del proceso y mantenga siempre la ilusión por aprender música. Al final, cuando alguien disfruta de lo que hace y se siente motivado, el compromiso sale de forma natural.

Una de las estancias de la escuela Música con Cabeza, en Madrid. / Alba Vigaray

¿Qué rama de las que ofrecen es la que más demanda tiene?

Depende mucho del alumnado y de cada etapa. A la gente le gusta mucho tocar en grupo en los combos porque es una de las partes más dinámicas, cañeras y amenas de la escuela. Pero, por otro lado, también hay mucho interés en la formación individual, tanto en batería, guitarra, bajo, piano como canto, siendo esta última una de las disciplinas más solicitadas últimamente. También creemos que algo importante es contar con un profesorado formado por grandes profesionales y eso se nota tanto a la hora de impartir como de recibir las clases.

¿Y nota si alguna ha crecido más últimamente?

En general, todas las ramas han ido creciendo poco a poco. Cada vez vemos más interés por aprender música desde una experiencia más práctica y compartida, tanto en clases individuales como grupales.

Realizamos conciertos a lo largo del curso para que los alumnos puedan vivir la experiencia de tocar en directo

¿Organizan también campamentos centrados en la música?

Desde que Guillermo no está no hemos retomado los campamentos de verano con pernocta, pero sí realizamos campamentos urbanos y cursos intensivos musicales de verano, que son los formatos que mantenemos actualmente. Además, realizamos diferentes conciertos y actividades a lo largo del curso para que los alumnos puedan compartir música en grupo y vivir la experiencia de tocar en directo rodeados del ambiente que da un concierto.

¿Entiende que la música de raíz como el blues o el flamenco son esenciales para aprender otros géneros?

Como plasmó Guillermo en la página web y así seguimos trabajando hoy en día: "El programa de Música con Cabeza combina la preparación del repertorio clásico con el estudio de la música popular desde el origen de la música negra en Estados Unidos, pasando por el blues, el jazz, el flamenco, la música latina y todas las vertientes del pop y del rock, con el fin de que nuestros alumnos tengan un profundo conocimiento del porqué de la música como acto humano y social".

Por último, ¿usted también toca o está especializada en algún instrumento o, en cambio, canta?

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Yo aquí en la escuela tengo otra función diferente a la de dar clase, aunque ya me gustaría. Soy alumna de canto desde hace años con uno de nuestros magníficos profesores, Dani Dueso, así que me mantengo en continuo aprendizaje. Los grandes profesionales aquí son ellos: Dani, Javi Albarrán, que es el más veterano de los profesores, y otros muchos como Marco, Sara, Salva, Rodrigo o Julián, entre otros.