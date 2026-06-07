Casi 6.000 personas visitaron gratis el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía por el viaje de León XIV

Unas 5.850 personas visitaron el Museo Nacional del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Reina Sofía durante la noche del sábado 6 de junio al domingo 7 de manera gratuita con motivo de la visita del Papa León XIV a España, como han confirmado fuentes de las tres pinacotecas a Europa Press.

El Prado recibió en este horario especial, de 20:30 a 00:30 horas, unas 2.750 personas. Según el museo, las cifras de asistencia fueron "un poco más elevadas" de lo habitual y se alcanzaron los 13.298 visitantes durante toda la jornada, entre las 10:00 y las 00:30 horas.

Por su parte, el Museo Thyssen-Bornemisza registró alrededor de 2.500 visitantes entre las 19:00 y las 00:30 horas, mientras que el Museo Nacional Reina Sofía alcanzó los 600 visitantes entre las 21:00 y las 23:30 horas.

Una noche cultural inspirada en París

La iniciativa, titulada 'Noche en Blanco y Amarillo' por los colores de la bandera vaticana, tomó como referencia la ‘Noche en blanco’, una propuesta cultural surgida en París en 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad.

Además del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, participaron en la programación la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales y el Museo Naval, así como centros culturales y artísticos como CaixaForum, Espacio Fundación Telefónica, Fundación Mapfre, los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March y la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

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También se sumaron museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod y el Museo de San Isidro, además de algunas parroquias madrileñas con valor arquitectónico, histórico y artístico, que abrieron sus puertas para que los peregrinos pudieran visitarlas y rezar en ellas.