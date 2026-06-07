7 hamburguesas de culto en Madrid: desde la favorita de Michael Jordan a la mejor del mundo

Hace unos cuantos años, casi en los albores del siglo enloquecido en el que vivimos, Ferran Adrià lanzó, junto con la cadena NH, el primer concepto de hamburguesería 'gourmet'... Hoy puede parecer surrealista que tuviera que ser el mejor cocinero del mundo en ese momento el que alumbrara la primera hamburguesería de calidad en España, pero era 2004 y faltaban más de 10 años para la gran explosión de la 'burger' en nuestro país. Hacía falta alguien atrevido para crear un concepto que no existía.

Hoy en día, la hamburguesa de Fast Good sería de culto, o así la recordamos los que tuvimos la suerte de probarla. ¿Qué es una hamburguesa de culto? Pues la que destaca por algo que la hace única y eso, en una oferta más masiva que nunca, marca la diferencia. Aquí hemos elegido siete en Madrid que creemos que tienen ese "algo" especial.

Esta es la hamburguesa que sedujo a Michael Jordan. / La Bistroteca

La Bistroteca

"Es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida". No lo decimos nosotros, sino Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de la historia. Y se refería a la Bistroemy de La Bistroteca (Espartinas, 7, y General Pardiñas, 10), una de las recetas que ofrecen en este restaurante y que el deportista probó a finales de mayo durante su estancia de unos días en Madrid. Además de carne, este bocado incorpora queso Cheddar 12 meses, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa Emmy elaborada con mantequilla ahumada y chiles coreanos. El pan elegido es un 'brioche'. Además, Jordan y sus acompañantes también probaron guacamole y croquetas, pero eso ya es otra historia.

El trio de hamburguesas de autor de Dani García. / Dani Brasserie

Dani Brasserie

La hamburguesa que Dani García ofrece en su restaurante de la séptima planta del hotel Four Seasons Madrid (Sevilla, 3) ya era icónica: hablamos de la Rossini, con lomo Simmental madurado, 'foie gras', queso parmesano y cebolla caramelizada sobre, de nuevo, pan 'brioche'. Pero para este verano llegan tres más -hasta el 21 de julio-. La Izakaya está elaborada con 'wagyu', setas 'shiitake' encurtidas, gel de 'yuzu' y 'shiso' verde. La segunda lleva el nombre de 'La Burger que se come bien' y reúne, en pan 'brioche' de patata, salsa 'bull' trufada, cebolla confitada, 'duxelle' de setas, queso Comté y trufa fresca. En la tercera, la KatsuTuna Burger, la carne se sustituye por atún rojo de almadraba, junto a mayonesa tonkatsu y 'kimchi' tradicional.

Horcher

A este templo del buen comer en Madrid (Alfonso XII, 6) no solo se peregrina por sus platos de caza y por su famoso postre 'baumkuchen' (que también), sino por una carta con opciones para todos los gustos, siempre dentro del altísimo nivel de calidad de una casa de leyenda. Por tener, tienen hasta una hamburguesa, que siempre ha tenido fama de ser la más cara de Madrid -47 euros, nada menos-. Conformada por un trozo generoso de carne, se sirve en plato y con patatas salteadas. Ojo, porque la etiqueta exige chaqueta para los caballeros que comen aquí. Los que ya estén deseando probarla deberán esperar hasta el final del verano, porque el restaurante cierra por obras en el edificio unas semanas.

La Singular de Hundred Burgers. / Hundred Burgers

Hundred

Imposible no meter en esta lista a Hundred Burgers (con varios locales en Madrid y Valencia), que puede presumir de hacer liderado durante los últimos tres años el ranking The World's Best Burgers, que elige las mejores del mundo. El reconocimiento lo ha logrado la Singular, de vaca rubia gallega madurada y que lleva queso Cheddar, crema de queso Camembert, cebolla caramelizada, bacon crujiente y salsa barbacoa.

La Sanjacoba de Armando. / Armando

Armando

¿Qué pasa cuando un plato ya mítico de por sí se convierte en hamburguesa? Pues que se genera un bocado destinado a reinar. Sucede con el escalope Armando, que se transforma en un San Jacobo de cerdo grueso y jugoso para, arropado por pan brioche, lechuga fresca, su salsa casera con toques ahumados y chips de bacon, convertirse en una 'burger' irreverente y adictiva. La Sanjacoba se puede disfrutar a domicilio o en el local que la marca ha abierto este año en el número 9 de la calle Carranza.

Pan Pájaro Pan

Curiosísimo proyecto el abierto en Carabanchel de la mano de Andrea Núñez y Alejandro Peré. Lo que empezó siendo un restaurante 'pop up' ha terminado tomando forma en un local (Alcaudón, 1), en el que los platos se sirven para llevar. Además de su célebre sándwich de pollo frito, tienen una hamburguesa que entra en la categoría de culto porque se prepara solo los viernes y en unidades limitadas. Una 'cheeseburger' que someten a pequeñas variaciones de ingredientes y que sube de nivel gracias al fenomenal pan que utilizan, amasado y horneado por ellos mismos.

Dispatch

Otros que tal bailan: acudirás a ellos por su pollo frito -uno de los más famosos de la ciudad- o por su pastrami y volverás por su hamburguesa de queso tremebunda. Carne de novillo, queso Pitchfork Cheddar, pepinillos agridulces, tomate, lechuga y cebolla. El bacon es opcional. Lo que hacen Magdalena Iribarren y Nicolás Bejarano en este local de Chamberí (Viriato, 17) es dar felicidad a todo el que entra por la puerta, come bien y acompaña platos sencillos, pero sabrosos, con una carta de vinos muy cerrada. Así, sí.