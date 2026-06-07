Más Madrid reclama la Lengua de Signos en el currículo educativo madrileño para garantizar la inclusión

Más Madrid ha pedido que se incorpore la Lengua de Signos Española (LSE) a como asignatura optativa en los currículos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el partido regionalista en la Asamblea, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ha advertido de que la LSE solo se imparte de forma aislada y voluntaria en algunos centros, dependiendo de la iniciativa particular de cada comunidad escolar o de la voluntariedad de los equipos directivos.

"No formando parte del currículo ordinario como asignatura optativa accesible para todo el alumnado, lo que limita gravemente el derecho a la inclusión, cronifica el aislamiento social y perpetúa barreras de comunicación insostenibles", plantea.

Es por ello que reclaman garantizar la formación inicial y continua del profesorado en LSE, así como la contratación de profesionales cualificados para su enseñanza, priorizando la incorporación de personas sordas especialistas en LSE y asegurando la dignificación, estabilidad laboral y justa categorización de los Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE) y Asesores Sordos en el sistema educativo madrileño.

Piden, asimismo, elaborar junto al tejido asociativo de personas sordas y facilitar materiales didácticos oficiales adaptados, accesibles y con perspectiva de diversidad para la enseñanza de la LSE en todas las etapas.

El partido plantea poner en marcha un plan piloto durante el curso escolar 2026-2027 en al menos diez centros educativos de la región. La selección de estos centros deberá seguir criterios de cohesión y reequilibrio territorial, garantizando una representación prioritaria en municipios y distritos del sur y el este de la región (como el Corredor del Henares), así como en los centros rurales agrupados (CRA), asegurando una evaluación científica posterior para su progresiva generalización.

Sugiere impulsar la apertura de los centros educativos fuera del horario lectivo para ofrecer talleres comunitarios de LSE dirigidos a las familias del alumnado y al tejido vecinal, transformando las escuelas en espacios abiertos de cuidados, encuentro e inclusión del barrio.

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Por último reclaman destinar los recursos económicos y humanos extraordinarios necesarios en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para "el cumplimiento efectivo, público y de calidad de esta medida".