VISITA DE LEÓN XIV
Samur atiende a 323 personas y traslada al hospital a nueve, ninguna grave, en el dispositivo de misa de Cibeles
Más de 1,1 millones de personas acudieron a la plaza de Cibeles para la misa del Papa León XIV, provocando 323 atenciones de Samur-Protección Civil
EP
Samur-Protección Civil ha realizado un total de 323 atenciones como parte del dispositivo especial desplegado por la multitudinaria misa del Corpus Christi en la plaza de Cibeles oficiada por el Papa León XIV.
Según han trasladado a Europa Press desde Emergencias Madrid, de esas 323 personas atendidas se han tenido que trasladar a un hospital, aunque ninguna de ellas está grave.
Entre las intervenciones que ha realizado Samur-Protección Civil se ha atendido a 15 peregrinos que estaban quedándose en un colegio por una intoxicación alimentaria. Dos han tenido que ser trasladados al hospital.
Esta mañana Madrid se ha volcado con el Papa León XIV quien ha congregado en Cibeles y aledaños a más de 1,1 millones de personas para escuchar la misa.
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