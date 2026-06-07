Madrid honra al papa León XIV con la Llave de Oro antes de la gran celebración del Corpus Christi

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado este domingo al Papa León XIV la Llave de Oro de la capital en el Palacio de Cibeles, minutos antes de la multitudinaria Santa Misa y Procesión del Corpus Christi prevista en la plaza.

El Pontífice ha llegado al Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido recibido por Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, antes de saludar al alcalde de Madrid.

El papa León XIV llega al Ayuntamiento y recibe la máxima distinción de Madrid. / José Luis Roca

Durante el saludo, León XIV ha hecho un obsequio a Martínez-Almeida, quien ha respondido con la entrega de la Llave de Oro de Madrid. Se trata del máximo reconocimiento de hospitalidad de la ciudad al Papa en su condición de jefe de Estado.

La pieza, de orfebrería, emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la capital en viaje oficial. Entre quienes la han recibido figura Benedicto XVI, en 2011.

Tras este acto institucional, el Papa se ha dirigido a la plaza de Cibeles, donde miles de personas esperan para escuchar sus palabras en su primera visita de Estado a España. La organización prevé que en los alrededores puedan congregarse cerca de un millón de personas.

La misa contará con la presencia de los Reyes de España y sus hijas, el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en representación del Gobierno central, y líderes de la oposición nacional.

León XIV se dirigirá a los asistentes desde un altar de casi 600 metros cuadrados, presidido por un Cristo de grandes dimensiones, réplica del Cristo de las hermanas de Belén. En el presbiterio habrá 200 personas entre celebrantes y acompañantes. En el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes se reunirán unas 5.000 personas.

Noticias relacionadas

La agenda del segundo día del Pontífice en Madrid continuará por la tarde. A las 16:30 horas, Robert Prevost mantendrá un encuentro privado con miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. Más tarde, a las 18:00 horas, se reunirá en el Movistar Arena con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el encuentro 'Tejer redes'.