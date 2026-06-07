Madrid autoriza una inversión millonaria para ampliar la red de tratamiento de adicciones

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado una inversión de casi 5 millones de euros para reforzar la atención especializada a personas con adicciones. La medida permitirá contratar 50 plazas asistenciales durante los próximos dos años.

Del total, 40 plazas estarán vinculadas a recursos de ingreso residencial, con apoyo las 24 horas del día durante todo el año. Las 10 restantes se destinarán a hospital de día para el tratamiento de desintoxicación y deshabituación de personas con trastornos graves por consumo de sustancias, con o sin patologías asociadas.

Este recurso está dirigido a pacientes cuya situación clínica requiere una intervención que no puede realizarse de forma ambulatoria. El hospital de día funcionará de lunes a viernes laborables, en horario de 10.00 a 17.00 horas.

Red asistencial de adicciones en Madrid

La Red Asistencial de Adicciones de la Comunidad de Madrid cuenta actualmente con otros 60 puestos de ingreso y 40 de hospital de día. A ellos se suma una red de 24 Centros de Tratamiento de Adicciones (CTA), donde durante 2025 recibieron atención ambulatoria 13.789 pacientes.

Además, la red dispone de 180 plazas en recursos residenciales propios que complementan la atención prestada en centros ambulatorios y de día. Estos dispositivos están orientados a personas con trastornos persistentes por consumo de sustancias, larga trayectoria de adicción y múltiples recaídas.

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También atienden a pacientes con deterioro funcional, discapacidad o pérdida de autonomía, así como situaciones de especial vulnerabilidad social, exclusión o marginalidad. Entre los perfiles atendidos figuran igualmente personas con trastornos de salud mental asociados o que necesitan apoyo residencial para garantizar el adecuado cumplimiento del tratamiento terapéutico.