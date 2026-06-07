Madrid aumenta un 24 % la inversión anual en una residencia y centro de día de Collado Villalba

Más de 10 millones de euros, un 24,2 % más de inversión anual y cinco nuevas plazas de atención diurna. La Comunidad de Madrid reforzará la gestión de la residencia y centro de día Collado Villalba con un nuevo contrato que estará vigente entre el 15 de noviembre de 2026 y el 14 de noviembre de 2028.

El contrato tendrá una duración de dos años, entre el 15 de noviembre de 2026 y el 14 de noviembre de 2028, e incluye varias mejoras en la prestación del servicio. Entre ellas, el aumento del número de profesionales en las categorías de gerocultor, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta, así como la incorporación de un nutricionista.

El centro dispone de capacidad para atender a 140 residentes, con 20 plazas reservadas a personas con Alzheimer. Además, el centro de atención diurna contará con 50 plazas, cinco más que en el contrato anterior.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el mantenimiento de 120 plazas residenciales y 40 de centro de día en el complejo residencial Villa del Prado, situado igualmente en Collado Villalba. Para ello, la Comunidad de Madrid destinará 3,2 millones de euros entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de julio de 2027.

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La red pública de atención social de la Comunidad de Madrid suma más de 63.000 plazas de distinta tipología, de las que más de 36.800 están destinadas a personas mayores. El Gobierno regional impulsa, además, la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día, que añadirán 8.000 plazas mediante colaboración público-privada.