Tras salvar el fin de semana, Madrid afronta este lunes el "día más complejo" para el tráfico con una intensa agenda del papa León XIV

Tras completar un fin de semana prácticamente inmaculado, Madrid afronta este lunes la jornada más complicada de la visita del Papa León XIV a la capital, con una agenda que llevará al pontífice a distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Congreso de los Diputados, la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ya advirtió el jueves de que, aunque el Papa no tendrá actos masivos como la Vigilia del sábado en la Plaza de Lima o la multitudinaria misa de este domingo en Cibeles, cada uno de sus desplazamientos obliga a cortar por completo el tráfico en las vías por las que transite, además de realizar revisiones previas de seguridad.

Durante la visita papal, las autoridades han recomendado generalizar el teletrabajo y evitar desplazamientos innecesarios. De hecho, este domingo el Ayuntamiento alertó de posibles cortes de tráfico en la M-30 y en otros puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde.

Desde primera hora

La jornada del lunes comenzará a las 9.30 horas en la Nunciatura Apostólica, donde el Papa recibirá la visita del presidente del Gobierno en Madrid. Desde esta sede, situada en el número 46 de la avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín, se desplazará al Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo, en pleno centro de la capital.

El Papa León XIV llega en papamóvil a la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y posterior procesión eucarística en el entorno de la capital. La ceremoni / Fernando Sánchez - Europa Press

Allí, León XIV hará historia al convertirse en el primer Papa en pronunciar un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso. Lo hará no como Sumo Pontífice, sino en calidad de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

A continuación, se trasladará a la sede de la Conferencia Episcopal Española, ubicada en el número 1 de la calle de Añastro, en el distrito de Ciudad Lineal, al noreste de Madrid. Allí saludará a los obispos españoles y compartirá un almuerzo.

La actividad se reanudará por la tarde, cuando el Pontífice recorrerá parte de la capital en papamóvil. Su primer desplazamiento será hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde tiene previsto asistir a las 18.00 horas a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena. El templo se encuentra junto al Palacio Real, a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol.

Más viajes en papamóvil

Para llegar hasta la catedral, el recorrido atravesará la almendra central desde la glorieta de Pirámides hasta la Almudena, pasando por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén.

Decenas de personas participan en la misa de Corpus Christi presidida por el Papa León XIV, en la plaza de Cibeles / Carlos Luján - Europa Press

El último acto de la agenda papal será el encuentro multitudinario previsto a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el paseo de la Castellana, que se ha convertido en uno de los escenarios protagonistas de esta visita.

El trayecto hasta el estadio incluirá la calle Bailén, la calle Mayor, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, la plaza de las Cortes, la plaza de Cánovas del Castillo, la calle Felipe IV, la calle Alfonso XII, la plaza de la Independencia, la calle Alcalá, la calle Príncipe de Vergara, la calle Concha Espina y la plaza de los Sagrados Corazones, hasta llegar al Bernabéu.

Cortes y refuerzo del transporte público

Para facilitar los desplazamientos, las autoridades han recomendado utilizar el transporte público. La red de Metro, Cercanías y autobuses contará con refuerzos especiales, mientras que la M-30 se plantea como la principal alternativa para quienes tengan que desplazarse en vehículo privado.

Metro reforzará las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas, con incrementos de hasta el 75% en el número de trenes.

En Cercanías, la circulación será similar a la de un día laborable, con refuerzos desde primera hora de la mañana. También se incrementará el personal de limpieza, de instalaciones, informadores de Logirail, seguridad y voluntarios de Renfe.

En cuanto a la EMT, se ha habilitado la gratuidad del servicio de autobús, excepto en la línea Exprés Aeropuerto, así como del servicio de Bicimad. Además, se reforzarán las conexiones con el aeropuerto, a través de las líneas 200 y 203/Exprés Aeropuerto, y las líneas circulares C1 y C2. También se trasladarán las cabeceras de los búhos situadas en Cibeles y Alonso Martínez.

La oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena provocará afectaciones en las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832.

Por su parte, el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu conllevará modificaciones en las líneas 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, 87, 120, 126, 147, 149, 150, C1, C2, N1, N22, N24, N29, N30, SC1 y S10.

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Durante todo el dispositivo se establecerá un sistema de control dinámico del transporte público, que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.